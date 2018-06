Túlméretezett Playmobil-figurák vidámparkja, egy többszintes játékmúzeum és a ceruzagyártásról jól ismert Faber-Castell birodalom kastélya - a fapados járattal is elérhető Nürnberg szuper úti cél azoknak, akik egy kevésbé felkapott, gyerekbarát helyen képzelték el az idei családi nyaralást. Mutatjuk, hogy pontosan mire gondolunk.

Nürnberg felfedezését érdemes az óvárosban kezdeni. A főtér például akkor is megér egy misét, ha éppen nem zajlik a világhírű karácsonyi vásár (melynek egyébként különálló, műemlék körhintás gyerekvására is van). A legjobb, ha a mellette található nagypiacon (Hauptmarkt) megreggeliznek, vagy legalábbis itt markolják fel a napközbeni piknik hozzávalóit.

A főtéren álló Miasszonyunk templomon a prágai Orlojhoz hasonló óraművet találunk: a négyszázéves remekmű minden délben életre kel. Ekkor az óra figurái (Männleinlaufen) vagyis az elektorok megmozdulnak és hódolatot mutatnak be IV. Károly császárnak. Ugyanitt, a téren áll egy káprázatosan díszített középkori kút, melynek kovácsoltvas kerítésébe trükkösen egy szabadon forgatható fémgyűrűt építettek. Forgassák meg mindenképp és közben mormolják el azt a kívánságot, amelyet szeretnének valóra váltani.

Jó tudni! Nürnberg félmilliós nagyváros, melyben négy metróvonal és számtalan villamosvonal segíti a közlekedést, de az óváros gyalog is könnyedén bejárható. Érdemes azonban kiváltani a Nürnberg kártyát, mellyel két napig ingyenesen utazhat a tömegközlekedési eszközökön, és díjtalanul mehet a múzeumok többségébe is. A felnőtt kártya ára 28 euró, 5 év alatt ingyenes, 6 és 11 éves kor között csupán 6 euró (felnőttjegy vásárlása mellé). A kártyához kapott brosúrában részletezik, mely múzeumok vagy látnivalók ingyenesek a kártyával – tapasztalatunk szerint szinte mindegyik.

A főtér után érdemes sétálni egyet a Pegnitz-folyó partján, és akár különösebb cél nélkül lézengeni a macskaköves, többnyire autóforgalomtól elzárt utcácskákon. Az óváros dombján áll a császári vár (Kaiserburg), mely a középkor szigorú egyszerűségét tükrözi, és belsejében is sikerült megőrizni azt a hangulatot, melybe könnyedén beleképzelhetjük a páncélzatban csattogó lovagokat is. A történelem iránt érdeklődők a 12-16. századról láthatnak itt tárlatokat. A világon csak nagyon kevés helyen található az ittenihez hasonló kettős kápolna (Doppelkapelle), mely abba az időbe röpít vissza minket, ahol a társadalmi státuszt igen egyértelműen jelölték: a kápolna felső szintjén ült a császár, körülötte állt udvartartása, illetve a nemesek az istentisztelet alatt. Ez a szint semmilyen módon nem volt megközelíthető az alagsorból, ahol a helyi szegények hallgathatták ugyan, de nem láthatták a liturgiát.

Le fogja nyűgözni a gyerekeket a várban az ötven méter mélységű kút is, ahol tízperces vezetett túrán mesélnek a sziklába vájt vízforrásról. Ehhez jár egy látványos demonstráció is: több másodpercig számolhatnak el, míg a kútba öntött víz végre a mélyben csobban, ahol egyébként mindezt egy kamera is veszi. Ha azonban bírja a kiskorúak lába, vigyük fel őket a vártoronyba is – a több mint száz lépcső tetejéről pompás kilátás nyílik Nürnbergre és környékére.A várba a gyerekeknek 18 év alatt ingyenes a belépés, és nyáron vezetett túrákat szerveznek kifejezetten a gyerkőcöknek.

Szállástipp: a vár bejáratánál található hatalmas, impozáns épület valaha a császári lovak istállója volt, most azonban hipermodern youth hostelként és családi szállásként működik.

Ezek után jól jön majd egy vidámpark is!

Nürnbergtől csupán félórányi autóútra található Zirndorf, amelynek 90 ezer négyzetméteres Playmobil vidámparkjában minden családtag megtalálja a szórakozását. Az ötletgazdák a túlméretezett Playmobil játékoknak nagyon jó helyet találtak egy pompás dombtetőn. A legmenőbb attrakciók itt a 17 méteres kalózhajó, egy húszszor húsz méteres középkori vár és egy őserdei romváros. De láthatunk egy amerikai indián-falut, egy arany- és drágakőbányát, bejárhatjuk a dinoszaurusz-felfedező ösvényt és a tündérkúttal felszerelt lombházat is. A cowboyok és cowgirlök imádni fogják a vadnyugati várost, de a fentieken kívül még annyi minden van itt, hogy felsorolni is nehéz.

Egy külön élménydús program a vidámparkon belül: az ötezer négyzetméteres beltéri HOB Centre. Itt a gyerekek életnagyságú Playmobil figurákkal játszhatnak együtt, amelyek között félelmetes viking harcosok, bátor lovagok és szépséges tündérek is vannak. Építettek egy modern lakóházat is arra az esetre, ha a gyerekek mégsem akarnának annyira menekülni a hétköznapi valóságból.

Hogy juthat el ide? Nürnbergből többféleképpen is. Egyrészt bérelt autóval (kb. 25 perces út), másrészt tömegközlekedéssel. Hétköznap a nürnbergi főpályaudvaron a minden óra 21 perckor induló S-bahn-ra (HÉV) szálljon, az Anwalden megállóba érkezve pedig néhány perce van átszállni a Playmobil parkba induló buszra, mely öt perc alatt célba juttatja. Szombaton és vasárnap a minden óra 43 percében induló vonatot válassza, itt szintén várakozás nélkül szállhat át a vidámpark buszára.

Nyitvatartás: az év minden napján, kivével dec. 24. és 26. között, illetve január 1-jén.

Jártak már gyerekkel játékmúzeumban?

Mert, ha még nem, Nürnbergben ezt pótolják! A város központjában, egy hatalmas házban kapott helyet a Játékmúzeum (Spielzeugmuseum). A világ egyik leghíresebb ilyen jellegű intézményét 1971-ben nyitották, és 1400 négyzetméteren mutatja be a játékok történetét az ókortól napjainkig. Az alapító, Lydia Bayer maga gyűjtött össze az itt található játékok közül tizenkétezer (!) darabot.

A gyűjtemény nagyságát jól mutatja, hogy az épület különböző szintjein a teljes tárlatnak mindössze az 5 százalékát tudták kiállítani. Az ókor és a középkor az alsó szinten található, felfelé haladva pedig egyre modernebb játékokat láthatunk. A legfelső szintet már a Lego, a Playmobil és a Barbie uralják. A padlástérben a gyerekeknek játszóházat rendeztek be, de minden emeleten ügyeltek arra, hogy legyenek kézzel tapintható élmények is a gyerkőcöknek. Az épülethez kert kapcsolódik, melyben kávézó, kerti vasút és egy extra (labirintus, torzító tükrök stb.) játszótér kapott helyet.

Játékok nyomában Németországban A németek sok dologban nem cicóznak, és a játékot is komolyan veszik. A „Német játékút" elnevezés arra a 300 kilométeres útra vonatkozik, mely Nürnberget köti össze Erfurttal a játék témája mentén. Bármely gyerek álma lehet az a road trip, amelyen a megállókat – a teljesség igénye nélkül – egy babakészítő manufaktúra vagy egy üvegműves jelenti, aki pontosan megmutatja, hogyan készül az üveggolyó. De ilyen állomás még a Trusetal Kerti Törpe Park (Zwergenpark Trusetal), illetve egy plüssjáték-készítő gyár és annak outlet üzlete.

Na, és a Faber-Castell kastélyban jártak-e már?

Bár kissé húzós az ára, ráadásul csak előzetes bejelentkezéssel látogatható, megfontolandó a Faber-Castell kastély és gyár felkeresése is. A Nürnberggel szinte egybeépült Fürth kisvárosban található műemléknél három vezetett túra közül választhatnak, vagy akár a hármat kombinálhatják is: az egyik maga a kastélyt, a második a 19-20. századi ólombányászatot, a harmadik pedig a ceruzakészítés folyamatát mutatja be. Az első kettő másfél órás, míg a ceruzagyártás kétórás programot ígér. A vezetett túrák magyarul sajnos nem, de angolul, németül és több más európai nyelven zajlanak, további részletekért, a jelentkezési űrlapért és az árakért kattintson ide.

Plusz egy tipp a kis művészeknek: Albrecht Dürer háza

Nürnberget 1945 áprilisában alaposan szétbombázták a szövetséges erők, bár ebből mit sem észlelni, mert az óvárost a németektől megszokott precizitással állították helyre. A nagy festő, Albrecht Dürer háza az egyike a keveseknek, melyet egy bomba sem talált el – így szó szerint a művész lába nyomát taposhatjuk benne. A nálunk Ajtósi Dürer néven ismert festőóriásnak az édesapja vándorolt ki Ajtósról Nürnbergbe, és a német városban tudtuk meg, hogy valójában a Dürer név is „Ajtósit" jelent – a középkorban ugyanis a T és D hangok között még nem tettek különbséget (a német Tür jelentése: ajtó).

A ház, amelyben Dürer 1509-től 20 éven át élt, az egyetlen 16. századból fennmaradt művészház Európában, és egyben Németország első, festőnek szentelt múzeuma is (1828-ban nyitott meg). A legérdekesebb látnivaló egyértelműen a rézkarcnyomda, de a konyha is nagyon autentikus a régi edényekkel. A padlástérben már a csillagászatról tudhat meg többet a látogató: Dürer ugyanis egy csillagásztól vásárolta a házat, és mivel ő maga is érdeklődött e tudomány iránt, innen kémlelte az eget. Természetesen Dürer néhány remekművét is megnézhetik itt, bár csak a tökéletes másolatokat - az eredetiket többnyire a müncheni bajor múzeumban őrzik.

Máris utazna Nürnbergbe? Tegye azt! A Ryanair például minden nap repül Budapestről a német városba. A legolcsóbb jegy, amit júliusra (egészen pontosan július 20-ra) találtunk, 13 200 forint oda-vissza. A repülés pedig alig több mint egy óra.