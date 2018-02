Íme hazánk legjobb cukrászdája

Mint a múlt héten hírül adtuk, ismét a Costes lett Magyarország legjobb étterme, de egyúttal arra is utaltunk, hogy idén először a cukrászdákat is díjazták – el is áruljuk, kik lettek a győztesek! A 10 legjobb cukrászda között több a vidéki, mint a budapesti.

A Volkswagen-Dining Guide étteremkalauz munkatársai és a szerkesztőség egy-két tagja is tesztelt, de fontosnak érezték az idei külföldi zsűri elnök Enrico Cerea és a tavalyi zsűri elnök Giancarlo Perbellini szakértő véleményét is, hiszen mindketten 3-4 generációs családi, kimagaslónak tartott cukrászdákat üzemeltetnek Olaszországban. Nekik köszönhetően nemzetközi szaktekintélyek is részt vettek a folyamatban.

Mit nevezhetünk cukrászdának?

Mielőtt elárulnánk, kik a győztesek, tisztázni szeretnénk, mit tartottak a tesztelők cukrászdának. Azokat a intézményeket tesztelték, ahol a vendégek desszerteket, tortákat, süteményeket, apró süteményeket, fagylaltokat, parfékat, kávé féleségeket és üdítő, frissítő italokat tudnak fogyasztani és igényük szerint azt onnan elvinni.

A Dinig Guide szerkesztősége száz cukrászda meglátogatását követően választotta ki azt a 65 cukrászdát, melyek végül bekerültek a Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz 2018-as kiadványába, mely már kapható az újságárusoknál.

Ezek után íme a lista!

Hova érdemes menni, ha valami finom süteményre vágyunk? Honnan rendeljünk tortát? És honnan érkezzen következő karácsonykor a bejgli, ha lusták vagyunk otthon elkészíteni?

2018-ban a Nespresso-Dining Guide Az Év Cukrászdája Díj nyertese a Mihályi Patisserie

Az idén márciusban 10. születésnapját ünneplő, egykor Desszert Szalon néven futó váci cukrászműhely ma már nemes egyszerűséggel a Mihályi Patisserie nevet viseli, és 2018-ban a Nespresso - Dining Guide az év cukrászdája díj nyertese.

Az alapító Mihályi László a klasszikus, minden értelemben vett cukrász, az úgynevezett francia cukrászati stílus magyarországi megteremtője, úttörője. Dolgozott számos helyen Ausztriától Norvégián át Shanghai-ig, de megfordult és többször tanult Japánban és Franciaországban is. Elhivatott ember, aki a külföldön megszerzett tudást és tapasztalatot építette be karrierjének sok-sok előkelő állomása után a váci cukrászdába.

Ez a cukrászat egyedülálló az országban, hosszú évek óta töretlen a sikere. A desszertek választékában megtalálhatóak a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok, a mára már ikonikussá vált Dobos desszert, vagy a "Csík" somlói, a Rákóczi túrós és az Eszterházy Art Cafe, de a választék részét képezik a formabontó megvalósítások, például a nagyon sikeres, ma már 10 éves Barangoló desszert és a francia és olasz inspirációk.

A Volkswagen-Dining Guide szerint a legjobb cukrászdák első tíz helyét az alábbi cukrászdák foglalják el – a felsorolás nem rangsor.

1. Mihályi Patisserie – Vác

• Auguszt Cukrászda (Fény utca) – Budapest

• Bergmann Cukrászda – Balatonfüred

• Desszert.Neked – Budapest

• Desszertem – Miskolc

• Dolcissima – Budapest

• Gerbeaud – Budapest

• Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda – Sopron

• Solier - Gödöllő

• Százéves Cukrászda – Gyula

És íme a Volkswagen-Dining Guide szerint a legjobb vidéki cukrászdák top tízes listája – a felsorolás nem rangsor.

1. Mihályi Patisserie – Vác

• Arácsi Cukrászda – Balatonfüred

• Bergmann Cukrászda – Balatonfüred

• Desszertem – Miskolc

• Harrer – Sopron

• Jókai Cukrászda– Pécs

• Solier – Gödöllő

• Százéves Cukrászda – Gyula

• Villa Gréta – Siófok

Néhány szó a toplistás cukrászdákról

Auguszt Cukrászda (Fény utca) – Budapest

Auguszt Elek 1870-ben nyitotta meg első cukrászdáját, így a család aktívan alakítja és képviseli a magyar cukrászművészetet immár 148 éve. Az államosítás után a budai Fény utcában nyílt meg emblematikus üzletük 1957-ben, ahol a dinasztia negyedik generációját képviselő Auguszt József cukrászmester személye a klasszikus Auguszt-minőség garanciája. Az újító szellemet, és az új cukrászati trendek ötvözését a családi hagyományokkal felesége, Ibolya képviseli. A legjobb alapanyagokból készülő ínyencségeket patinás, polgári környezetben fogyaszthatjuk el.

Arácsi Cukrászda – Balatonfüred

Közel Balatonfüredhez, mégis távol a Tagore sétány forgatagától található az Arácsi cukrászda, amely mindenképp megér egy kitérőt. Ezt már nemcsak a környékbeliek tudják. Maga a cukrászda nem nagy, a választék mégis nagyon széles. A süteményeken érződik az alapanyagok iránti igényesség, a kínálatban a klasszikusok és új kedvencek is szerepelnek. Az islert nyitás óta számozzák, már jóval hatezer felett tartanak.

Bergmann Cukrászda – Balatonfüred

A nagymúltú, valamilyen formában 80 éve működő családi vállalkozás az egyik legbiztosabb pont a Balaton északi partjának cukrászdái között. A békebeli hangulatú helyen a kínálatban helyet kapnak a klasszikusok is, azonban a modern kor elvárásainak megfelelő sütemények is. nyáron kényelmes terasz teszi vonzóbbá a Bergmannt. A krémes emblematikus!

Desszert.neked – Budapest

A Desszert.neked története egy újlipótvárosi szuterénben kezdődött, és egy ékszerdoboz-szerű, franciás hangulatú üzletben csúcsosodott ki a Paulay Ede utcában, amely azóta is a város egyik legjobb újhullámos cukrászdája. a társalapító és kreatív cukrász Korponai Péter ugyan már nem erősíti a csapatot, valószínűsíthető, hogy a tudás, amit ott hagyott, ott tartja a Desszert.nekedet a legjobbak között.

Desszertem – Miskolc

Kelet-Magyarországon a cukrászdák kínálata kevésbé tartott lépést az éttermek emelkedő színvonalával. épp emiatt bátor lépés volt egy francia (és modern magyar) stílusú desszertműhely létrehozása. Borsos Zsuzsanna a Csalogány 26-ban dolgozott pastry-chefként, és az ő segítségével tették le a Desszertem alapjait is Miskolcon. a képviselőfánktól a csicsókás mille-feuille-ig minden van.

Dolcissima – Budapest

A Dolcissima nem más, mint Davide Deligio "játszótere". Az olasz cukrászmester Bariból érkezett tíz éve, és pék múlttal is rendelkezik. A Frankel Leó úti cukrászdában látványkonyhában készíti a dél-olaszországi tradicionális édességeket, kompromisszumok nélkül. a canollo és a sfogliatelle emblematikus, de a többi sütemény és fagylalt is kiváló alapanyagból és nagy tudással készül. az élmény szicíliai kávéval teljes.

Gerbeaud – Budapest

Az idén 160 éves Gerbeaud Kávéház nemzetközileg ismert és elismert vendéglátóhely, ahol egyszerre fontos a tradíció őrzése és az innovációra való törekvés. a cukrászok folyamatosan újító szellemben vezetik a Gerbeaud műhelyét, hogy a népszerű klasszikusok a lehető legszebb formájukban kerülhessenek tányérra. a Gerbeaud csak a legjobb minőségű alapanyagokkal dolgozik, és tartja a lépést a legmodernebb technológiákkal is. az árak a turistákhoz vannak igazítva, de a Gerbeaud így is folyamatosan teltházzal megy.

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda – Sopron

Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működő családi vállalkozás, melynek első magyarországi üzlete a soproni. Karl Harrer egykor ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. az első soproni üzletet 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig 2009 óta üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. a Harrer azt képviseli, amit a megálmodója: tudást, tapasztalatot, színvonalat.

Jókai Cukrászda – Pécs

Pécs egyik legkiválóbb cukrászdája, amely francia alapokon áll. törekvései közé tartozik a minőségi alapanyagok használata, valamint a modern technológiák igénybe vétele. A Jókai Cukrászda kínálatában gyönyörűen elkészített, modern édességek szerepelnek, a műhelyben fagylalt is készül.

Solier – Gödöllő

A Gödöllői cukrászdában a tulajdonosok felmenőinek receptjei szerint készülnek a sütemények és torták, minőségi alapanyagokból. a hagyományos házi sütemények modernizált formában kerülnek tányérra, de mellettük a könnyebb, gyümölcsös desszertek is nagyon népszerűek. Ugyancsak figyelemre méltó a tortakínálat, sőt, desszert menü is elérhető.

Százéves Cukrászda – Gyula

A gyulai legendás cukrászda lassan kétszáz éves is meglesz már, hiszen 1840-ben alapította Salis andrás cukrászmester. a helyet 2004 óta balogh László és a Kézműves Cukrászat üzemelteti, tiszteletben tartva a hely múltját. a cukrászdában kaphatók a Kézműves Cukrászat által előállított minőségi sütemények és főzött fagylaltok, illetve Cadeau kézműves bonbonok, csokoládék.

Villa Gréta – Siófok

Egy nagymarosi házaspár édes vállalkozása az aranyparton, ahol az édességek a feleség, Szilágyi Ágnes szellemi és ehető termékei. A bevállalós páros egy régi szocreált épületet újított fel, amelynek alagsorában folyik a Dolce Vita. Szívből jövő alkotások minőségi és helyi alapanyagokból. Nyáron természetesen fagylaltot is árulnak.