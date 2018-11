Sisi magyar karácsonyainak hangulatát élheti át a Várkert Bazárban

Sisi, a világ legszebb uralkodónőjének magyar karácsonyait idézheti fel advent vasárnapjain a budapesti Várkert Bazárban. A nosztalgikus séta, Sisi életének ünnepi hangulatát kelti életre a résztvevőkben, továbbá a túra során megismerhetik a hazai neoreneszánsz építészet egyik legszebb alkotásának, az Ybl Miklós által tervezett Várkert Bazárnak múltját és jelenét is.

A sétát advent vasárnapjain, azaz december 2-án, 9-én, 16-án és 23-án szervezik meg három különböző időpontban - írják az esemény facebook oldalán. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a vendégek az épület azon részeit is bejárhatják, amelyek a nagyközönség számára más napokon nem, vagy csak részben látogathatóak. Ráadásul a szakképzett idegenvezetők ritkán hallott történetekkel teszik még érdekesebbé a túrát. Érdekességeket mesélnek a Várkert Bazár múltjáról és jelenéről, a Testőrpalotáról, a Neoreneszánsz kertről és a Déli palotáról is.