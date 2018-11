Adventi zsongás van Bécsben, nyitnak az ünnepi vásárok

Nemrég írtunk róla, hogy a karácsony illatát lassan már a Vörösmarty téren is érezni, de közben a 100 éve összeomlott Monarchia másik fővárosába, Bécsbe is begyűrűzőtt az advent. A város külképviseleti irodájának közleménye szerint hiába van a naptárban november 9., a városháza előtt már felállították a karácsonyfát, és javában építik a város 20 adventi vásárát is.

A városháza előtt idén is a leghíresebb vásár, a Christkindlmarkt kap helyet, az itt felállított 28 méteres fenyőre több mint 2000 LED-izzó kerül. A fa a karintiai Metnitzből érkezett, és november 17-re végeznek a feldíszítésével. Addigra ráadásul már mind a 152 stand megnyílik körülötte, amelyeken dekorációkat, ajándékokat és szezonális finomságokat vásárolhat a publikum. A gyerekeket körhintával, korcsolyapályával és Jézuska-műhellyel szórakoztatják. A vásár idén egy applikációt is kapott, amelyen keresztül a gyerekek virtuális ajándékokat gyűjthethetnek (mint a Pokémon Góban) és azokat igaziakra cserélhetik az S.O.S Gyermekfalvak lakói számára.

Több más bécsi karácsonyi vásár is megnyit ekkoriban, azaz november 16-án és 17-én. Ilyenek az Altwiener Christkindlmarkta Freyungon, a vásárok a Stephansplatzon, a Michaelerplatzon, a Spittelbergen, a Türkenschanzparkban vagy a Praternél, a Riesenradplatzon. A második hullám pedig november utolsó hetében jön el, amikor a Maria-Theresien-Platzon és a Schönbrunni Kastélynál nyílik vásár.

A Karlsplatzon, a Karlskirche előtt november 23-tól veszi kezdetét "Art Advent" néven egy különleges kézműves vásár, ahol művészi installációkra, tűztáncra, utcaszínházra és több koncertre is lehet majd számítani. De aki nagyon türelmetlen, az már most elmehet a Museumsquartierba, ahol november 8. óta zajlanak a programok. Működik curling-pálya és autóverseny-pálya távirányítós kocsikkal, de akár micro-extremebowlinggal (a teke, a biliárd és a golf keverékével) is lehet játszani. Mindeközben a pavilonokban puncsot és snacket lehet fogyasztani, de van fényjáték, puncskoncert, és alkalomadtán dj-k is szórakoztatják a közönséget.

A közeli Winter Wampon pedig már szintén szabadtéren lehet mindenféle osztrák és külföldi dizájnerek termékeit megnézni és akár megvenni. December első hétvégéjén például a Weihnachtsquartier keretében mintegy száz osztrák és külföldi fiatal márkát mutatnak be.

A Remise Közlekedési Múzeum sem marad karácsonyi program nélkül: november 30. és december 16. között péntektől vasárnapig kompletten átalakul a Ludwig-Koeßler-Platzon lévő volt remiz. Süti, puncs és oldtimer villamos színesítik a programot, a múzeumshopban pedig a hógömbök mellett még a villamosok és buszok üléshuzatával megegyező mintájú sapkákat és sálakat is vehetnek az arra járók.