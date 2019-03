Két percen múlt az élete a lezuhant járat későn érkező utasának

KAPCSOLÓDÓ CIKK A vízbe esett német turista a farmergatyájának köszönheti az életét

A vakszerencsének köszönheti az életét az a férfi, aki lemaradt az etióp fővárosból Nairobiba induló gépről. A repülő ugyanis néhány perccel a felszállás után lezuhant, a szerencsétlenséget senki sem élte túl.

Két percen múlt csupán, hogy nem érte el a járatot a görög férfi, írja az az AIRportal.hu. Antonisz Mavropulosz Facebook-posztban számolt be az esetről, ide fényképezte be a járatra szóló jegyét is. Azért csúszott le a gépről, mert nála volt a csomagja, és emiatt nem tudott időben a beszálló kapuhoz érni. A balesetben elhunyt 19 másik ENSZ-dolgozóhoz hasonlóan Mavropulosz is a világszervezet egy Nairobiban rendezett gyűlésére akart eljutni.

Miután a katasztrófa bekövetkezett és kiderült, hogy lemaradt a járatról, a reptéri hatóságok kihallgatták. Mivel azonban a csomagja is vele volt, ezért sikerült tisztáznia magát. A Facebook posztból az is kiderül, hogy eleinte a családja és a barátai is azt hitték, hogy meghalt a balesetben; csak a nekik küldött üzenetekből tudták meg, hogy él és egészséges.