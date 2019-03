A vízbe esett német turista a farmergatyájának köszönheti az életét

Új-Zéland partjainál esett a tengerbe az a német férfi, aki farmernadrágja szárát fújta fel, és használta mentőövnek.

A 30 éves Arne Murke pólóban és farmernadrágban esett be egy jachtról a vízbe, írja a The New Zealand Herald. Mivel az idő nagyon viharos volt, ezért hiába dobott neki mentőövet a testvére, egyre messzebbre sodródott, ráadásul a hajó motorja is elromlott, így nem is tudott utánamenni.

A trükköt, amit végül a bajbajutott férfi alkalmazott, az amerikai tengerészgyalogság elitalakulatától tanulta korábban. Levette a nadrágját, elkötötte a végeket és levegőt fújt bele. Ez a rögtönzött mentőmellény tartotta a felszínen, amíg három és fél órával később rátalált egy mentőhelikopter.

Bár végül megmentették, a vízben eltöltött idő nagyon megerőltető volt. Egyszer újra kellett fújnia a „mentőövet", ráadásul egy idő után a teste is elkezdett kihűlni, a lábat pedig remegett. Ahogy az újságnak adott interjúban elmondta, az tartotta benne a lelket, hogy tíz hónapos kislányára gondolt, és arra, hogy a baba nem maradhat apa nélkül.

Mikor a mentőhelikopter rálelt, eleinte kétszer is elrepült felette, mire észrevette a vízen lebegő férfit. Bár életveszélyes volt a kaland, Arne azt állítja, hogy ez az élmény egyáltalán nem vette el a kedvét a hajózástól.