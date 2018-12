Stewardess lánya dolgozott karácsonykor, vele repülgetett az apuka

Mit tud tenni az ember, ha az egyik legkedvesebb családtagját elszólítja a munkája karácsonykor, így nem tudják együtt tölteni december 24-25-ét? Hát megoldja okosba'. Így tett a légiutas-kísérőként dolgozó Pierce Vaughan édesapja is, aki az ünnepekre beosztott lányával akarta tölteni a karácsonyt. A Huffington Post cikke szerint a problémát úgy hidalta át,

hogy hat repjegyet vásárolt, így végig azokon a járatokon lehetett, ahova Pierce-t beosztották.

A sztori csírája még hétfőn pattant ki, amikor az apuka Hal Vaughan egyik utastársa, Mike Levy kiposztolta a Facebookra a rendkívüli történetet. Ekkor épp a Delta Airlinesnak a floridai Fort Myersből a michigani Detroitba tartó járatán utaztak.

Levy azt mondta a Postnak, elképesztőnek tartja, hogy egy apa ennyit megtesz a lányáért. Hal Vaughan valóban keresztbe-kasul átrepülte Amerikát, érintve New Orleanst, Detroitot, Fort Myerst, ismét Detroitot, Hartfordot, Atlantát és végül Denvert is.

Ami külön kedvessé teszi a történetet, hogy a stewardess lány szerint apja még sose repült olyan gépen, ahol lánya volt az utaskísérő. Nem gonoszságból, csak a férfinek volt egy nyaktörése akkoriban, amikor lánya elvégezte a vonatkozó iskolát, így jó ideig nem ülhetett repülőre.

Pierce persze nagyon boldog volt és külön köszönetet mondott minden kollégájának, aki segítette apja sok fel- és leszállását, na meg Levynak is megköszönte a képeket. A légitársaság is megosztotta a történetet, mondván elismerik azon munkatársaik teljesítményét, akik az ünnepek idején is dolgoznak az utasokért.