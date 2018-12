Magányosan utazna? Ezek a legjobb úticélok

A világ egyik legnagyobb utazásszervező oldala a Skyscanner, de olykor hasznos cikkekkel is jelentkezik az oldal. Most például öt olyan úticélt szedtek össze, amik kiválóan alkalmasak egy magányos utazó igényeinek kielégítésére. Lássuk, hova érdemes elvonulni!

1. Montréal, Kanada

Azt leszámítva, hogy többen beszélnek franciául, Montréal sok mindenben hasonlít Budapestre: kb. kétmillióan lakják, négy metrója van, na meg egy Bubija, akarjuk íni, Bixije. A kanadaiak mindemellett baromi barátságosak, a művészeti élet pezseg, a gasztronómiai szcéna nemkülönben. Tippkéne azt ajánlják, hogy másszunk fel a Mount Royal dombra és ott menjünkfel a St. Joseph's Oratory csúcsára a kilátásért.

2. Reykjavík, Izland

A világ legészakibb fővárosa döbbenetesen élhető hely, ha az egyhónapos téli sötétséget és az olykor zord időjárást kivesszük a képletből. Szuper éjszakai élet, zéróhoz közelítő bűnözés, barátságos helyiek, nyugodt, színes házakkal teli negyedek és fürdők jellemzik a várost. A Skyscanner kiemeli, mennyi jó program van Reykjavíkban a standup-estektől a kocsmakvízekig. Az oldal a vidéket nagyon ajánlja, kiemelve a közeli Arany Körutat, ami több látványos természeti képződményt is felölel.

3. Amszterdam, Hollandia

Biztonságos, bringabarát, baráti, ez Amszterdam, ahol egy nagy sétát is érdemes tenni. Érdemes a Museum Van Loont meglátogatni, kávézni az élő macskákkal tuningolt Kettencafe Kopjesben, este meg elugrani a Van Gogh Múzeumba, ahol péntek esténként buli van. Másnap nézzük meg az NDSM nevű negyedet, azaz a volt hajógyárat, ami negyed óra kompozással elérhető, és egy vibráló kultnegyeddé vált az utóbbi években.

4. Hanoi, Vietnam

Ahogy a többi városnál, Hanoinál is meg kell említeni, hogy roppant biztonságos a szólóban utazóknak. Érdemes megnézni az óvárost, enni egy phót vagy egy bun chát, majd kolbászolni az utcákon, amik nevei alapján könnyen kitalálható, hol mit árulnak. A Hoan Kiem-tóhoz a reggeli vagy esti nyugiban érdemes kimenni feltöltődni. Nem rossz program még megnézni a helyi, autentikus bábszínházosdit sem, ami a 11. századból ered.

5. Nashville, Egyesült Államok

A country keltetőjében nagyon könnyű barátokra lelni, persze ebben a zenés szórakozóhelyek szerepe felbecsülhetetlen. Menjünk akár a Bourbon Street Blues and Boogie Barba vagy a Bluebird Caféba, nem fog csalódás érni. És azt tudta, hogy felépítették a városban az athéni Parthenon mását? És azt, hogy a Puckett's Grocery and Restaurantban isteni a süti és a fagyi? Végezetül menjünk el a 12 South városrészbe, ami a legtrendibb jelenleg, a színésznő Reese Witherspoon saját ruhaboltja is itt van.