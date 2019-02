Hangulatjelekkel dobják fel a rendszámtáblákat Ausztráliában

Márciustól hangulatjelet is kérhetnek az ausztrál sofőrök a rendszámtáblájukra. A sárga fejecskéknek nem lesz különösebb jelentősége, mindössze a vidámabb gépkocsi forgalomért felelnek majd.

Az újfajta rendszámtáblákat Queenslandben vezetik be néhány nap múlva. De a helyi sofőrök csak pozitív érzelmeket kifejező emotikonokat igényelhetnek, választhatják egyebek mellett a napszemüveges, a vigyorgós smileyt, a szívecskés szemű, szerelmes fejet, de a klasszikus mosolygós sárga arcot is.

A szimbólumok nem lesznek részei az autó azonosító karaktereinek, ezt a funkciót továbbra is a számok és betűk töltik be. A hangulatos kiegészítőknek viszont meg kell fizetni az árát, ezek ugyanis drágábbak lesznek, mint egy közönséges tábla: közel 500 ausztrál dollárt is elkérnek az emoji jelekért, ami átszámolva nagyjából 300 eurós (95 ezer forintos) kiadást jelent – írja a szerb 021.rs hírportál.

Az ausztrál sofőrök egyébként régóta igényelhetik a kedvenc focicsapatuk vagy városuk szimbólumát is a rendszámtáblájukra.