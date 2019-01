Megviselte a zöld pecsét az óceániai paradicsom turizmusát

Bő egy éve vezette be a csendes-óceáni szigetállam, Palau azt az intézkedést, hogy egy környezetvédelmi nyilatkozat aláírásával volt csak hajlandó beengedni a turistákat. Nagy feladatot ez nem rótt az emberre, csak meg kellett benne ígérnie, hogy odafigyel a természeti kincsek megőrzésére.

A Skift most arról ír, be is jött meg nem is az egyéves intézkedés, amit amúgy azóta Hawaii és Új-Zéland is követett. Az idelátogatók száma ugyanis stagnál, ráadásul érzékenyen érinti Palaut az is, hogy Tajvannal fenntartott diplomáciai viszonyuk miatt Kína páriaként kezeli a 22 ezer fős államot.

Ez utóbbi azért fontos, mert a kínai turisták nagyon hirtelen, 2015 magasságában kaptak rá Palaura, rögtön 90 ezren érkeztek abban az évben (ami nem kis szám: összesen 170 ezer turista járt a szigeteken akkor). A fenti szám 2018-ra 50 ezerre esett, amiben szerepe lehet annak, hogy fel kelett függeszteni a Palau Pacific Airways hongkongi járatát, kínai nyomásra.

Súlyos csapás volt a szigetországnak, hogy az amerikai Delta Airlines is felfüggesztette Japánból Palaura tartó járatát, mondván alacsony a kihasználtsága. Mindezekkel együtt 110 ezerre esett a látogatók száma Palaun, ami a 2013-as szintet kaparja.

Palau Pledge

Szóval a visszaesésben nincs szerepe a Palau Pledge-nek nevezett környezetvédelmi nyilatkozatnak, az semmilyen ország állampolgárai ellen nem irányul – emelték ki az ötletgazdák. Palau csupán meg akarta előzni azt a fajta, a tömegturizmussal járó lepusztulást, ami más üdülőhelyeket földhöz vágott.

Érdekesség, hogy korábban a hongkongi South China Morning Post egy riportban arról írt, a palauiak panaszkodnak a kínai turistákra, akik szemetelnek, megrongálják a korallzátonyokat, sőt egy híres medúzás lagúnában medúzákat is öltek (a halálozásokban a nagy szárazságnak is szerepe volt).

Maga a Palau Pledge amúgy nagy nemzetközi siker lett, 70 nemzetközi díjat nyert az egyszerűen az útlevélbe helyezett pecsét, amit csak alá kell írni. John Kerry volt amerikai külügyminiszter vagy épp Noor jordán királyné is szignózta azt látogatásakor. Ugyan több turista nem jött miatta, de sokak szerint az ország (ami csodálatos búvárhelyeket tudhat magáénak) elmozdult a minőségi, igényes, tudatos turizmus felé.

Mindenesetre érik a Palau Pledge 2., ami többek között a környezettudatos cégeknek lenne jó, lobogtathatnák a nyilatkozatot, hogy mennyire védik a bolygót. A programot mellesleg az ENSZ, sőt az ausztrál és olasz kormány is támogatja.