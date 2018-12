Nyert az ötös lottón kétszer? Ezt a szigetet vegye meg!

Virító zöld sziget eladó Új-Zéland partjainál, közel a Déli-sziget egyik legészakibb városához, Nelsonhoz – tudósít a hirdetésről a Stuff.co.nz új-zélandi portál. Az uradalmi központhoz mérhető házzal, további kis házikókkal és egy 1900 juhot számláló nyájjal megspékelt ingatlan potom 16 millió új-zélandi dollárért, azaz cirka 3 milliárd forintért várja új gazdáját.

Összehasonlításul az ötös lottón cikkünk írásakor 1,555 milliárd forint a főnyeremény, szóval ezt valahogy kétszer kéne elvinni, hogy megvegyük a Pepin-szigetet.

A sziget csomó szuper dolgot kínál, például egy saját töltésen futó saját utat, hogy ne kelljen állandóan hajókázni az 518 hektáros birtokra. Az ingatlant a híres Sotheby's Realty hirdeti, és már akad pár érdeklődő. Sokan persze nem új-zélandiak, bár egy-két helyi is feni rá a fogát.

Nem sokat tudni a tulajról, aki el akarja adni, sem arról, miért válna meg tőle. Dokumentumok alapján 1996-ban egy német iparos, Viola von Hohenzollern vásárolta meg a Pepin-szigetet potom 2 millió dollárért, 2012-es halála után pedig lánya, Olivia Hallman örökölte azt.

Mit nyújt a Pepin-sziget?

Annyit tudni a szigetről, hogy az egész 100 százalékban magántulajdon, három kis ökokunyhó található rajta turistáknak, valamint egy hétszobás farmház további kunyhókkal. A sziget eléggé hegyes-völgyes, kis területe ellenére 400 méteres a legmagasabb pontja. Működő farm is tartozik hozzá a már említett 1900 birkával, valamint 100 marhával. Utak és ösvények hálózzák be a szigetet, amik eldugott, saját kis strandokhoz vezetnek.

A szigetet eddig nagyon környezettudatosan menedzselték, von Hohenzollern és a farmot irányító Andrew Newton 2011-ben díjat is kaptak munkájukért. Korábban a Pepin-sziget ugyanis egy túllegelt, lepukkant, kecskék által lecsupaszított hely volt, ami most tele van erdős-fás-bokros és dús füves területekkel. Mintegy 7000 őshonos fát is elültettek itt.

Mindenesetre a szigorodott törvények miatt az újdonsült befektetőnek nem lesz egyszerű dolga: mielőtt kifizetné a vételárt, a vásárlásra az állami Tengerentúli Beruházási Irodának is rá kell bólintania.