Szilveszteri kavalkád Bécs utcáin

A bécsi Szilvesteri Ösvény (Silvesterpfad) sokéves hagyománnyal rendelkezik, hiszen immáron 29 éve ez az osztrák főváros legnagyobb szabadtéri házibulija. Az egyedülálló utcabál idén már tizennégy helyszínen várja a bulizni vágyókat. A bécsi programok ezúttal is délután 2-től hajnali 2-ig tartanak és a gyerekektől kezdve a rockereken keresztül egészen az elsőbálozókig mindenki megtalálja majd amit keres. Idén is lesz osztrák pop, soul, jazz, funk és elektro, de a klasszikus keringő dallamai is felcsendülnek majd az egyes helyszíneken.

A Silvesterpfad legújabb attrakciója a "Szerencse utcája" a Teinfaltstraßén, itt varázslattal, kártyavetéssel és a csillagok állásából jósolják meg, hogy kinek milyen lesz a 2019-es éve. A szilveszteri buli legfőbb helyszíne továbbra is a Városháza előtti tér, a Rathausplatz lesz, ahol 14 órától az elmúlt ötven év legnagyobb slágerei lesznek hallhatóak. Éjfélkor pedig megszólal a Kék Duna keringő és egy óriási tüzijáték köszönti majd az új évet. Január elsején pedig élő közvetítésben nézhetik meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét, az est karmestere ezúttal Christian Thielemann lesz - olvasható a Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.

A gyermekeket idén is a Freyungnál várják kicsiknek szóló szilveszteri programokkal, a Graben pedig a világ legnagyobb báltermévé alakul, ahol az elsőbálozók ingyenes táncórákat vehetnek, mielőtt belevetik magukat a szabadtéri báli forgatagba. A Stephansplatzon a keringő és a tánczene kapja majd a főszerepet. Az Am Hofon R&B és funk uralja majd a színpadot, a Löwelstraßén a soul és a house dominál, az osztrák parlament épületénél pedig az elmúlt évtizedek pop- és disco-slágereiből szemezgetnek majd a DJ-k.

A Bécsi Opera programjának csúcspontja újra A denevér című operett élő közvetítése lesz. De lesz utcabál a Práterben és az Aspern Seestadt városrészben is. Itt családi programokkal, táncórákkal és eredeti bécsi rockzenével várják a szilveszterezőket. A Práterben pedig megint egy lélegzetelállító tüzijátékkal köszöntik majd az új évet az óriáskerék mellett.