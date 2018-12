Vadonatúj szaunaparkkal bővül Zalakaros

Negyven éve, 1978-ban kapta meg a gyógyfürdői és a települési gyógyhelyi besorolást Zalakaros, a jubileumi rendezvényen kiderült, hogy jövőre egy szaunaparkkal bővítik a fürdőt.

Az 1965 óta üzemelő fürdőkomplexumban számos fejlesztés történt az elmúlt évtizedekben, 2015-ben például mi is beszámoltunk róla, hogy óriáscsúszdával és ökoparkkal gazdagították a fürdőt. A korszerűsítések és a kiváló gyógyvízminőség rengeteg fürdőzőt vonz a létesítménybe, 2017-ben a harmincmilliomodik fürdővendégét várta Zalakaros.

Most a létesítmény gyógyhellyé és gyógyfürdővé nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepelték, és kiderült: a látogatottságot tovább kívánják növelni, ezért a további fejlesztésekre 1,6 milliárd forintot szánnak.

Egyebek mellett látogatóközpontot, rendezvényteret és sétányt is építenének – írja az MTI. Továbbá azt tervezik, hogy jövő nyárra elkészül a most felújítás alatt álló gyógycentrum és gyógykert, februárban pedig belefognak az új szaunapark megépítésébe, ami állítólag az év végére kész is lesz.

Mindemellett a három csillagos fürdőhotel felújítását is nemsokára megkezdik. A tervek szerint 2020-ban új, 5 csillagos, egész évben üzemelő kempinget építenek a fürdőhöz csatlakozva, illetve bővíteni kívánják az 1999-ben az országban elsőként átadott élményfürdőt is.