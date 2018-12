Mostantól követheti családja utazási állapotát a WhatsAppon!

A KLM csoport nemrég bemutatta a WhatsApp Family Updates alkalmazását, ami lehetővé teszi az utasok számára, hogy egy WhatsApp csoportot hozzanak létre, amin keresztül a csoportban lévő családtagok tájékozódhatnak az utazó repülési állapotáról. Az alkalmazás segítségével az otthon maradtak meggyőződhetnek arról, hogy szerettük kényelmesen és biztonságban utazik, vagy hogy mikor indul és landol az úti céljánál - olvasható az Air France-KLM sajtóközleményében.

Miután az alkalmazást letöltötték a telefonjukra (ha még nem volt korábban) a WhatsApp értesítést küld a csoportba abban a pillanatban, ahogy a gép felszállt, illetve a leszállásnál is. Az applikáció abban az esetben is működik, ha a telefon repülő üzemmódban van, vagyis mielőtt az utas kapcsolódna a wifihez vagy mobil hálózathoz. Az értesítés akkor is kimegy a tagoknak, ha a gép késik.