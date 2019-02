A tejkrémmel töltött csokis keksz márka évek óta központi marketing feladatának tartja, hogy újra és újra valami olyan, ideiglenesen kapható keksszel jelentkezzen, ami valamiben eltér a klasszikustól. Ilyen lehet a kekszek új formája, a kétszer annyi töltelékmennyiség, másfajta csoki bevonat, esetleg más ízű töltelék. Hazánkban jelenleg a vaníliás kekszes változat található a polcokon a sima mellett.

Most azonban az Oreo vezetősége úgy döntött, hogy meglovagolja az idei év egyik legnagyobb televíziós hullámát, az április 14-én jelentkező Trónok harca utolsó évadát – írták a foodandwine.com oldalán.

Egyelőre csak az derült ki a márka hivatalos Instagram-oldalán látható filmből, hogy „Cookies are coming" vagyis „Közelegnek a kekszek". A szöveget a sorozat betűtípusával írták, és a végén ez olvasható #ForTheThrone (A trónért). Az Oreo szóvivője is csak annyit árult el, hogy a limitált kiadású kekszek valamivel a sorozatbemutató előtt jelennek meg a boltok polcain. Hogy csak a csomagolás lesz más, vagy a kekszekkel is történik valami „sorsfordító", mint a történet szereplőivel, azt még nem tudni, de remélhetőleg előbb vagy utóbb az itthoni GOT-rajongókhoz is eljut az egyedi keksz változat.