A Kajmán-szigeteken tengervízzel érlelik a rumot

A Karib-térség és a rum elválaszthatatlanok egymástól, gondoljunk csak a Bacardira, vagy a Havana Clubra. Puerto Rico, Kuba, Jamaica, Guyana, Barbados mind szinte fürdik a rumban, a legfurább lepárló azonban a Kajmán-szigeteken található. Az idén tíz éves Cayman Spirits Co. az egyetlen cég a világon, amely tengervízzel érleli a rumot, áll az AFAR cikkében.

A lepárló kis mennyiségben készít csúcsminőségű rumot, ezek közül is a legérdekesebb a Seven Fathoms Rum.

Az ital története a Cayman Spirits Co. egyéni megoldásokkal megépített lepárlójában kezdődik, majd egy a Kentuckyból származó tölgyfahordóban folytatódik. És most jön a csavar. A hordót, pontosabban a hordókat kiviszik a tengerre – hogy pontosan hova, az titok -, és leeresztik hét öl mélységbe, ez körülbelül 13 métert jelent. A hét öl angolra lefordítva „seven fathoms", vagyis a rum magáról a készítési eljárásról kapta a nevét. Miután a hordókat elnyelte a tenger, szépen ott is maradnak három éven keresztül, amikor is kiemelik őket, hogy palackozzák az italt.

Vannak olyan rumkészítők, akik a közeli vonatok keltette rezgéseket használják, sőt, olyan is akad, aki mélynyomóval bizsergeti az italát. A lényeg rázás, mert ez segít abban, hogy a rum beérjen. A módszer nem új: már több száz évvel ezelőtt is megfigyelték, hogy gyorsabban ért a rum, ha nem a parton tárolták, hanem a hajófenékben, amely egyfolytában billegett. Körülbelül olyasmi ez, mint amikor a kávét kevergetjük, hogy gyorsabban feloldódjon a cukor.