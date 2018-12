Szaloncukros sör? Miért ne!

Mindazoknak, akik a sörtől kicsit többet várnak, mint, hogy hideg legyen és keserű, számtalan variáció áll rendelkezésére, ha új ízeket akar kóstolni. Például egy, a karácsony ízeit idéző italt.

Mivel a kézműves sörök is jó ideje bekúsztak a köztudatba, a lehetőségek is jelentősen kibővültek. Idén karácsonyra például már szaloncukros sört is vehetünk, akár ünnepi koccintáshoz is. A The Darkest Nightside fantázianevű fekete sör készítői például kókuszos szaloncukorral és kókusztejjel pörgették fel az ízeket.

A szaloncukor ízű, 6%-os stout a téli napforduló idején, azaz december 21-én mutatkozik be, áll a Yeast Side Sörfőzde közleményében. A Leghosszabb Éjszaka rendezvénysorozatán belül több helyen is meg lehet majd kóstolni, vagy vásárolni az italt, ami foszforeszkálós címkével ellátva kerül forgalomba.