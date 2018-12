Letették a Kis-Balaton látogatóközpontjának alapkövét

Már tavaly is írtunk róla, hogy 1,2 milliárd forintból látogatóközpontot építenek a Kis-Balaton mellé, de most végre előrelépés is történt az ügyben: letették a központ alapkövét. A Turizmus.com idézve Rácz András környezetügyért felelős államtitkárt azt írja,

egy teljesen formabontó, mégis tájba illő, külső energiaforrást nem igénylő látogatóközpont kivitelezése kezdődik meg, földtakarással és növényekkel a tetején, napelem-parkkal, talajszondás fűtési rendszerrel.

Az új látogatóközpont jól illeszkedik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hasonló létesítményeinek sorába, több szakvezetés és program indulhat majd innen, évi kb. 5-10 ezer látogatónak. A vízi és szárazföldi túrák kiindulópontja mellett más funkciója is lesz: kiállítással, mozival, tanösvénnyel és egyéb programokkal is ellátják majd a központot. Ezen kívül étterem, bolt és játszótér is helyet kaphat itt.

Mint fentebb említettük, ökoházat építenek, amin zöldtető, hosszhomlokzatos tornác, talajszondás hőszivattyúrendszer, biológiai szennyvíztisztító és napelemes kiserőmű is helyet kap majd. A Vönöczky Schenk Jakab kutatóház mellett felépülő ház 2020-ra készül el. Kapcsolódó projektként felújítják a diás-szigeti Matula-kunyhót is.