Szikravízeséssel és -szökőkúttal búcsúztatják 2018-at Miskolcon

Látványos bemuatókkal készülnek a miskolciak az idei szilveszteri éjszakára, de ismert előadók is szórakoztatják az év utolsó napján a város látogatóit.

A helyiek idén is a Szent István téren állítják fel az újévi színpadot, ahol ismert lemezlovasok és magyar énekesek lépnek fel: a Follow the Flow, Bárány Attila, Spigiboy és Veréb Tamás is, valamint a Delta Sigma dj-i és táncosai szórakoztatják majd a közönséget. A bulihangulatot látványos fény- és tűzshow-val fokozzák, amit éjfélkor lehet megnézni.

Ezt követően éjjel 2 óráig bulizhatnak a térre érkezők. A rendezvényen forró italokat: teát, forralt bort és puncsot is lehet vásárolni, továbbá finom ételeket is készítenek a helyiek – olvasható Miskolc város szilveszteri programjában.