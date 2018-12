Öt szabadtéri korcsolyapálya, ahol aktívan hangolódhat az ünnepekre

Friss levegő, mozgás, móka és karácsonyi hangulat - mutatunk néhány hazai korcsolyapályát, ahol vidáman és aktívan készülődhetünk az ünnepekre.

Csepeli jégpálya

A Szent Imre téren taláhlató menő, jégfolyosós műjégpálya remek hely az ünnepek előtti csúszkálásra - a környéke hangulatosan fel van díszítve, korizás után pedig erdélyi kürtöskaláccsal és forró italokkal lehet átmelegeni. Az élmény a hét minden napján várja a látogatókat: tanítási napokon 14-től 22 óráig; szombaton, vasárnap, iskolai szünetben 8-tól 22 óráig, december 24-én pedig 8-tól 14 óráig. A belépő és a korikölcsönzés is 700 forintba kerül, és még oktatásra is lehet jelentkezni.

Óbudai jégpálya

Mindenki ingyen korcsolyázhat idén az óbudai korcsolyapályán, ahol karácsonyi megvilágítás teszi hangulatosabbá a téli sportolást. A főtéren található pályán egész nap várják a téli sport szerelmeseit, reggel 8-tól, este 10 óráig. Az Advent Óbudán programsorozat keretein belül nemcsak a város főterén, hanem a Csobánka téren is nyílt jégpálya, így ha az egyiken túl sokan volnának, még át lehet menni a másikra. A 3. kerület jégpályáján hétvégén ingyenes oktatást is tartanak, és természetesen korcsolyabérlésre is van lehetőség - írja a termalfurdo.hu.

Szombathelyi műjégpálya

A Tófürdő és a Csónakázó-tó mellett találja a 30x60 méteres korcsolyapályát, ahol a korizást minden évben karácsonyi jéggála és vidám vetélkedőműsorok színesítik. Oktatásra, korcsolya kölcsönzésére és élezésére is van lehetőség. A csúszkálás után egy pálya melletti büfében melegedhet meg, ahol forró italokkal kínálják a korizókat.

Városligeti Műjégpálya

Budapesten legismertebb a Városligetben, a Vajdahunyadvár mellett találja a a főváros legkeresettebb műjégpályáját, ahol idén a budapesti gyerekeknek ingyenes korcsolyázásra is van lehetőségük. Érdekessége, hogy a Városligeti Műjégpálya Európa legrégebbi ma is működő műjégpályája és Európa legnagyobb szabadtéri mesterséges jégfelülete is egyben. Mivel az ünnepi időszakban rengetegen keresik itt a kikapcsolódást, jó, ha tudja, hogy az online jegyvásárlás idén is megkönnyíti a bejutás. Akinek nincs korija, érdemes azt is előre lefoglalni, mert megeshet, hogy mire odaér már nem jut lábbeli a méretében.

Bálna műjégpálya

A Bálna Nehru park felőli oldalánál felállított, ingyenes, 450 m2-es korcsolyapályán szép kilátás mellett sportolhatunk, rálátunk a Dunára, valamint a város budai oldalára, a Műegyetemre, és a Gellért-hegyre is. A hét minden napján lehet korizni, mégpedig 10:00-14:00 és 15:00-22:00 óráig. December 25-én és 26-án zárva tart a pálya, de addig is ünnepi dalok mellett csúszkálhatunk, hangolódva a karácsonyra.