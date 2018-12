Akár a porcelánfestést is kipróbálhatja a hétvégén Kőbányán

December elje óta karácsonyi forgatag várja a Kőbányára érkezőket, a hétvégén színes fényfestést is lehet látni. Vasárnap kézműves foglalkozást tartanak az érdeklődőknek.

Kőbányán, az Újhegyi Közösségi Háznál ünnepi fényjátékot láthatnak december 15-én, azaz vasárnap délután 16 órától. Aki pedig egy kis kézműveskedésre vágyik, az karácsonyfadíszt és porcelán ajándékokat is alkothat a barátokkal, gyerekekkel együtt.

Természetesen, aki kér, segítséget is kap az otthoni karácsonyfa díszek, vagy kézműves ajándékok elkészítéséhez, de egyedül is neki lehet majd kezdnei a munkának. A kézműves programok a hét utolsó napján, 16 órától kezdődnek. Lehet majd ékszereket és mézeskalácsdíszeket készíteni, továbbá a porcelánfestést is kipróbálhatják. A legkisebbeknek lufihajtogatással és interaktív zenei előadással is készülnek a szervezők.

17:40-től a Tutta Forza Zenekar adventi műsorát nézheti meg a közönség, 18:15-től pedig Betlehemi játékok várják a kicsiket a MASZK Bábszínház előadásában. A programok 19 órakor érnek véget - tudtuk meg a X. kerület, Kőbánya - ittlakunk.hu híreiből.