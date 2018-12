Íme az ország legnagyobb adventi koszorúja

Az ország "legnagyobb adventi koszorúja" lett a diósgyőri vár, amelynek már két bástyája világít egy-egy gyertyát szimbolizálva. Hamarosan a harmadik bástya is fénybe borul.

Különleges fényeket kap az adventi időszakban a diósgyőri vár, a lila fényfestés az idő múlását jelzi, hiszen nemsokára három, aztán mind a négy bástyát megvilágítják - írja az MTI. Tűzeffektekkel is izgalmasabbá teszik az erődítmény ünnepi kinézetét, sőt mini tűzijátékkal is készülnek vasárnaponként a helyiek.

Az adventi időszakban sokan látogatják a várat és a várost is, egy hétvégén 5-600 emberrel ünneplik az adventi gyertyagyújtást. A vásártéren ünnepi műsorokat is szerveznek, minden héten egy iskola előadását láthatja a közönség. Továbbá a Lovagi tornák terén is fényfestés látható népművészeti motívumokkal és a Képes Krónikából merített jelenetekkel, hiszen I. (Nagy) Lajos király egykori vára mellett található a helyszín.