Újra szeli a Balaton vizét Nana, a fényvitorlás

Újra karácsonyi fényében pompázik esténként Nana, a Balaton fényvitorlása. A balatonfenyvesi Fenyves Yacht Club kikötőjében állomásozó jachtot 150 méternyi fényfüzérrel díszítették fel, és a négy adventi vasárnap 17-18 óra között adventi dalok kíséretében várja a kíváncsiskodókat a kikötőben – írja a Sokszínű Vidék.

A Nana 11 méter hosszú, 3 méter széles, kétárbócos vitorlás, az egyik legnagyobb hajó a környéken, és egész évben üzemel.

Decemberben hétköznapokon és az adventi vasárnapokon az esti program után is bármikor kibérelhető, akár nagyobb társaságoknak is. Újévig mindenképp marad a díszkivilágítás, és amennyiben enyhe lesz a január, akkor is fényekkel díszítve rója majd a köröket a vitorlás.