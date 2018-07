Megnézné előre, hogy hova ül majd a gépen? A 3D-s ülésmodellel megteheti!

3D-s ülésmodelleket vezetett be honlapján az Emirates – ezzel az első légitársasággá vált, amely digitális felületein VR technológiát alkalmaz. A honlap látogatói mostantól már virtuálisan is körbenézhetnek a légitársaság A380-as és Boeing 777-es gépeinek belsejében.

Az emirates.com-on az utasok szinte közvetlen közelről nézhetik meg ülőhelyüket, megtapasztalhatják a kabin jellemzőit, és felfedezhetik a fedélzeti eszközök nyújtotta lehetőségeket. Az új szolgáltatás navigációs hotspotok segítségével teszi lehetővé, hogy körbenézzünk az Economy, Business és First osztályokon, illetve az Emirates A380-asain található Onboard Lounge-ba és Shower Spa-ba is betekinthetünk - írja közleményében a légitársaság.

A 3D-s grafika valósághű élményt nyújt, amely jelenleg a három osztályos konfigurációban működő Emirates A380-as esetében érhető el, de hamarosan a teljes flottát lefedi majd, beleértve az A380-asok és a B777-esek összes konfigurációját.

A honlapon elérhető 3D-s 360 fokos látószög pedig már virtuális valóságként is megtekinthető. A látogatók bármilyen VR-headsetet használva szabadon mozoghatnak a kabinon belül és választhatnak ülést. A technológia minden eszközzel kompatibilis, nincs szükség külső applikációk vagy pluginok használatára. A 3D-s ülőhelytérkép mobiltelefonon keresztül is elérhető. Az alkalmazás lehetővé teszi az ülések közti szabad navigációt, a leendő utasok pedig a helyüket is lefoglalhatják a 3D-s környezetben.