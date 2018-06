Megéri megtartani az Emirates beszállókártyát

Az Emirates tájékoztatja a 2018. június 1. és augusztus 31. között Dubajba utazó magyar utasait, hogy ezen időszak alatt a beszállókártyájukat kedvezménykártyaként használhatják, amellyel 250 helyszínen kaphatnak 10-50 százalék közötti kedvezményeket.

A My Emirates Pass birtokában az utasok több mint 250 helyszínen, köztük világhírű éttermekben vehetik igénybe az egyedülálló kedvezményeket beszállókártyájuk* és érvényes személyazonosító okmányuk felmutatásával.

Az exkluzív ajánlatok egyúttal számos szabadidős tevékenységre, többek között élményparkok vagy luxus spa-k belépőire is érvényesek. Idén első alkalommal üzletek is bekapcsolódtak a programba, aminek köszönhetően divat- és fitnessmárkák termékei is kedvezményes áron érhetők el. A My Emirates Pass igénybevételével a látogatók Dubaj legújabb látványosságait is meglátogathatják, így a Dubai Parks and Resorts 3 élményparkját: a régió első Legoland® Parkját és aLegoland® Water Parkot, illetve a MotiongateTM Dubai-t. A My Emirates Pass teljes kínálata itt érhető el.

További információk az Emirates-ről, a foglalás részleteiről, valamint a felhasználási feltételekről a légitársaság honlapján találhatók.

* A részletes foglalási feltételek a Magyarországra érvényes üzletszabályzatban olvashatók.