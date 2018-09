Szüret Toszkánában vagy túra a Börzsönyben: ide utazzon szeptemberben!

Akárhogy is nézzük, nehéz döntés, hol is lennénk szívesebben szeptemberben. Az olasz gasztroörömök, szüret és chianti ebben a hónapban több helyen is történelmi mulatságokkal társulnak, Firenzében pedig izgalmas kiállításokat láthatunk. Másrészt viszont jó lenne kihasználni azt a kevésnek tűnő időt, ami a hideg beálltáig még hátra van, ehhez pedig az aktív túrázás remek program. Ez utóbbira a legjobb lehetőségeket a Börzsönyben találtuk meg.

Az olasz turizmus fellegvárának számító Toszkánába nemcsak a kiváló borok és a szüret miatt érdemes szeptemberben ellátogatni, de ilyenkor izgalmas középkori mulatságok, lovagi tornák és zenei fesztiválok is várják az érdeklődőket.

Az őszi hónapok kedveznek a borokat és ételeket középpontba állító utazásoknak. A Borturizmus Szövetség (Movimento Turismo del Vino) szervezésében több esemény is zajlik majd, melynek során a vendégek bepillantást nyerhetnek a szüret és szőlőfeldolgozás helyi fortélyaiba. A szüreti időszak fényét művészeti kiállítások, előadások, koncertek is emelik.

A borünnep szeptember 8. és 17. között zajlik majd egész Toszkánában. A résztvevő pincészetek listáját itt találja olasz nyelven, de az időpontokat és a kóstolótúrák árait nyelvismeret híján is fel fogja ismerni.

Lucca városában az egész hónapot a hagyományos ünneplésnek szentelik. Azon túl, hogy ilyenkor gasztrostandokat találunk a város szinte minden pontján, számos mezőgazdasági, kézműves és hagyományos vásárba is eljuthatunk. A városfalon kívül, a Piazzale Don Baroni-n pedig Toszkána legnagyobb vidámparkját állítják fel. A luccai szeptember (settember lucchese) fókuszpontjában egyetlen helyi, hagyományos édesség áll: ez a frati, azaz a cukorban meghempergetett fánkok.

A fügetermesztés középpontja a régióban Baccheretto városa, ahol szeptember 2. és 10. között immár a 41. fügefesztivált rendezik meg. Az ünnep mindegyik napján más és más ételhez használják fel: különböző tésztát, polentát és húst is kóstolhatunk majd fügével. Bővebb infót az eseményről itt talál.

Már elkezdődött, de szeptember 9-ig még van idő beköszönni Sansepolcro városába, ahol Gubbio és Sansepolcro nyílpuskásai középkori ruhába öltözve mérik össze tudásukat. Aki erre jár, augusztus 30. és szeptember 10. között minden nap láthat középkori játékokat és ősi fegyvereket.

Történelmi kalandozásokban máshol is része lehet. A verrucole-i kastélyban például szeptember 6-án és 7-én azt a támadást keltik életre, amikor a luccaiak a vár bevételével próbálkoztak 1170-ben. Az eseményhez kapcsolódó vásárban hagyományos termékeket és ősrégi receptek alapján készülő finomságokat kóstolhatnak az érdeklődők; de találkozhatnak majd középkori zenészekkel és zsonglőrökkel is.

A következő hétvégén kerül sor a nagy népszerűségnek örvendő szamárfutamra Ascianóban, melynek neve Palio dei Ciuchi. A szamárfutam – mint látni fogja – Toszkánában előbb-utóbb mindenütt előfordul. Asciano városban a hét városnegyed mindegyike saját szamarat nevez a versenyre, melyet pompás parádé vezet fel a történelmi városközpont és a stadion közötti szakaszon. Miután megérkeztek a központba, a város lenyűgöző zászlóforgatói is színre lépnek. Az ünnep gasztroeseményekkel, bor- és ételkóstolással, sok-sok zenével egészül ki, és már a hétvégét megelőző napokban megkezdődik a pezsgés a városban.

Végre, vörösbor!

A Chianti Expóra szeptember 6. és 9. között kerül sor, amelyen immár a 48. alkalommal ünneplik a helyi vörösbort. Mint minden bornapon, itt is vásárolhat egy szuvenír poharat, amit aztán megtöltethet a kívánt nedűvel, miközben egyik pincéről a másikra járkál a kisvárosban. Az expón résztvevő pincészetek térképes nézetét itt találja.

Ugyanitt, Greve in Chianti-ban szeptember 4. vasárnapján termelői és kézművespiacot tartanak. Ilyenkor a Piazza Matteottit megtöltik a helyiek standjai, akik kertjeik, konyhájuk és műhelyeik legjavát hozzák el. Nemcsak remek vételekre bukkanhat itt, de kóstolásra is lehetőség nyílik.

Ha azonban úgy érzi, hogy nem nyújtanak eleget pusztán Toszkána ízei, akkor érdemes szeptember 14. és17. között Arezzóba látogatnia, ahol a Streetfood Italia nevű rendezvényen az egész modern Olaszország ízeit végigkóstolhatja, beleértve a minőségi húsokból készült hamburgereket és kézműves desszerteket is.

A festői San Gimignanóban pedig barokk zenei fesztivált tartanak négy egymást követő vasárnap: szeptember 9-én, 16-án, 23-án és 30-án. A többórás koncertek a legismertebb operákból (Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi stb.), olasz barokk muzsikából és szakrális zenéből (többek között Bach) merítenek. A városnak van saját alkalmazása, ezt érdemes letölteni a telefonra a bővebb infókért.

Szintén több hétvégét ölel fel Scansanóban a szőlő- és borfesztivál: erre szeptember 22-én és 23-án, illetve 29-én és 30-án kerül sor, immár a 49. alkalommal. A rendezvény fókuszában a helyi kiváló nedű, a DOCG Morellino di Scansano áll, amelyet a Grosseto régióban járva több helyen is megkóstolhat majd. A fesztiválon pedig több mint hatvan helyi kézműves vonul fel portékájával.

Kultúra a köbön!

♥ Toszkánában járva kikerülhetetlen Firenze városa, ami a klasszikus szépségeken túl most más izgalmas aktualitásokat is tartogat. A belvárosban, a San Firenze épületegyüttesbe (Piazza San Firenze, 5) most Franco Zeffirelli rajongói tódulnak leginkább, ugyanis itt állítják ki a nagy rendező hetvenéves munkájának archívumát, de a tízezer kötetes könyvtára is nyitva áll a látogatók előtt. Több ezer vázlat is helyet kapott a legendás firenzei filmes és színházi múltjából.

♥ Ha belejött a filmes életérzésbe, a Museo Ferragamóban 2019 tavaszáig látható egy kiállítás, melynek címe Olaszok Hollywoodban, és elsősorban az olaszoknak a néma- illetve hangosfilmek keletkezésében betöltött szerepét mutatják be. A fókuszban az 1920-as évek vannak.

♥ Annak pedig, aki imád partyt adni, irány a Museo Stibbert: itt 2019 januárjáig az asztalterítés művészetével foglalkozik egy nagyszabású kiállítás.