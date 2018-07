Pár lépéssel előbbre tart az a projekt, aminek célja, hogy Ausztrália leglátványosabb partvonala mentén egy 76 kilométer hosszú kerékpár- és túraútvonalat alakítson ki.

A Wangetti névre keresztelt útvonal Palm Cove és Port Douglas városait kötné össze az Észak-Queensland régióban. A két település között a túrázókat sziklás, egyszerűségében gyönyörű tájakon vezetnék keresztül.

A túraút párhuzamosan futna a Nagy-korallzátonnyal, aminek megmentési lehetőségeiről nemrég írtunk, és könnyen elérhető lenne a kedvelt turistaközpontból, Cairns városából is. A Wangetti a gyalogosan túrázóknak és a kerékpárral érkezőknek is óceáni élményeket és az ausztrál vadon megtapasztalását nyújtaná – írta a lonelyplanet.com.

A projekt kivitelezéséhez a helyi Yirrganydji emberek is hozzájárultak, akik ennek a területnek a hagyományos tulajdonosai. A partszakaszt, amit „Jó utaknak" neveznek a helyi nyelven, úgy fejlesztenék, hogy a változás tiszteletben tartsa a vidák kulturális örökségét és ne sértse az itt élők jogait. Az útvonal a Kuranda Nemzeti Parkon keresztül is átfutna, így a túrázók több fontos, csak Ausztráliában élő állat és növényfajjal is találkozhatnának.