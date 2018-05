A gyalogtúrázók álma lesz ez az új túraösvény Marseille-nél

Ha szeret gyalogtúrázni, de a nyárra még nem választott úti célt, örülni fog ennek a hírnek: Marseille és Martigues városok között hatvankét kilométer hosszú túraösvényt adtak át, mely finoman szólva is kellemes tájakon halad.

A találóan Grand Sentier de la Côte Bleue (Nagy kék part túraösvény) névre keresztelt útvonal Dél-Franciaország káprázatos tájaira kalauzolja a túrázás szerelmeseit – írja a Lonely Planet News. Az ösvény kialakítása két évet vett igénybe.

A kiindulópont a marseille-i Le Rove, és innentől az út szinte végig a part mentén halad. Óriási ráadás, hogy aki többet is szeretne a térségben túrázni, az tizenhét olyan ösvényhez csatlakozhat le róla, amely már eleve létezett, így teljesen egyedi útitervek is kialakíthatók.

És ez még mind semmi: az új útvonalat is úgy tervezték meg, hogy több vasútállomás közelében halad el, ha esetleg elfáradt a vándor.

Az új útvonal jelzése a kék nyíl lett. Az út mentén olyan kihívások is vannak, mint a hat és fél kilométeres "Barlanghurok" útvonal, amely összesen 350 méter magas mászást is magába foglal. A természet szerelmesei örülni fognak annak is, hogy az ösvény mentén több mint hatszáz növényfajt tartanak számon, melyek közül 59 védett, 16 pedig a kihalás szélén áll.