30 ezer forintért bérelheti ki ezt a mesebeli kastélyt

Roccascalegna falujában áll egy lenyűgöző erődítmény, amit esküvőkre, születésnapokra, évfordulókra, de feltételezzük, hogy egy karácsonyi vagy szilveszteri partyra is bárki kibérelhet, egy vagy akár több napra is. Ráadásul most egészen potom összegért cserében.

Domenico Giangiordano, a település polgármestere azzal magyarázta a hihetetlenül olcsó bérletet, hogy reményei szerint a közelmúltban felújított kastély bérbeadása felpezsdíti az életet az elnéptelenedő faluban – írja a CNN híre alapján a SokszínűVidék. A polgármester kihangsúlyozta, ez az összeg valójában csak borravaló, nem az a céljuk, hogy meggazdagodjanak a kastélyból, hanem, hogy ismét megtöltsék élettel a településüket.

A faluról bámulatos kilátás nyílik az Appenninek havas hegyoldalaira, ahogy az Adria égszínkék vizére is. Az Égi Kastély néven is emlegetett vár 700 négyzetméteres, így komolyabb létszámú vendégseregnek is kényelmesen otthont tud adni. Ráadásul nem egy hétköznapi kastélyról van szó. Az erőd egy bazalt sziklán emelkedik, és minden oldalról olajfák valamint virágmezők veszik körbe. A kastélyt csak gyalog lehet megközelíteni, ami még különlegesebbé teszi. Nem vezet út felfelé, a kocsiknak a település határában kell leparkolni, a vendégek a lépcsőkön sétálhatnak fel.

De akinek még maradt ezek után is energiája, annak az utcán is megéri tenni egy sétát. Lila fügefák- és apró gránátalmabokrok virágának illata üdvözli a járókelőket, és minden bizonnyal bolyongó tyúkokkal is összetalálkoznak majd – erre legalábbis nagyobb az esély, mint arra, hogy emberbe botlanak.

Roccascalegna álmossága rávilágít a sanyarú múltjára: a település az évszázadok során többször is ellenséges katonák és kalózok áldozatául esett. A területet egykor a halál völgyének is hívták. Bár a régió természeti adottságai egyedülállóák, Roccascalegna nem keltette fel a turisták figyelmét annyira, mint Olaszország más részei. Csak néhány bár és falatozó van itt, a régi házakat szintén felújították, néhány közülük eladó is, 20 ezer euróért kínálják.