Ezért kell látnia a hegyek közé ékelődött Denver városát!

Denver hosszú utat tett meg, mire tökéletes központi várossá fejlődött. Bár már legtöbb szolgáltatása és épületeinek nagy része a 21. századot hirdeti, a 16. utcai sétányon még mindig találkozhatnak egy-egy Stetson, azaz western-stílusú kalappal. De az Intermountain West régió kozmopolita fővárosa már inkább az új felé nyit növekvő kulináris és művészi helyszíneivel, rengeteg sörfőzdéjével és pubjával, valamint nagyszerű parkjaival és kerékpárútvonalaival. És akkor a Sziklás-hegység gyönyörű környezetéről még nem is beszéltünk.

Denver az Egyesült Államok nyugati részén elterülő régió, vagyis keletről a Sziklás-hegység elülső magaslataival, nyugatról pedig a Cascade-hegységgel és a Sierra Nevadával határolt vidék szívében található. Egészen pontosan a Sziklás-hegység lábánál 1609 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, egy mérföld magasan. Ezért is hívják „mérföldes városnak".

Nem titok, hogy a régiót 1858 nyarán fedezte fel magának egy csapat kalandor, akik a Sziklás-hegységbe jöttek szerencsét próbálni és persze aranyat keresni. Az aranyforrás egy idő után természetesen elapadt, de a vidéken beindult fejlesztéseket már nem lehetett megállítani. Denver városának alapítása is erre az érvre tehető.

Itt mindenkinek jut valamilyen negyed

A helyiek szeretnek visszaemlékezni a város történelmére és kialakulására, és bemutatni is épp annyira szeretnék. Ezért aztán nem meglepő, hogy Denver városában rengeteg különböző múzeumot és kisebb tárlatot találnak, de a városmag ma már inkább a fiatalabb generációk felé nyit. Ezért történt például az is, hogy a központot nemrég teljesen újratervezték, és számos kisebb negyedet alakítottak ki benne.

Így ha itt járnak, érdemes bekukkantani a River North (RiNo) negyedbe, ahol hipster bárok és élénk utcai festmények tarkítják az összképet. Aztán ott van a Lower Highlands (LoHi) és a South Broadway, a remek éttermek és élőzene központja; a Cherry Creek azoknak, akik a csillogást keresik, miközben a Lower Downtown (LoDo) a fine dining éttermek és a koktélbárok gyűjtőhelye. Az Arany Háromszög (Golden Triangel), valamint a Santa Fe pedig a művészeteknek, a színházaknak és a múzeumoknak ad otthont.

A főpályaudvart látni kell, belülről is!

De a szolgáltatások mellett nem feledkezhetünk meg a város látnivalóiról és programjairól sem. Ha egy háromnapos túrát terveznének, kezdjék a felfedezést a már említett LoDo negyedben, ahol a történelmi raktárépületeket átépítették éttermekké. Semmiképpen se hagyják ki a híres Union Station-t, mely Denver történelmi főpályaudvara, és ahonnan a könnyű vasútvonalak, a környéki buszok, valamint az Amtrak (távolsági vonatok) indulnak. Persze, a pályaudvar ennél többet is tud.

Az aulájában bőrfotelekkel, karosszékekkel berendezett váróterem és lounge várja az utasokat, amelyet ingyenes wi-fivel és hatalmas kijelzőtáblával szereltek fel. Az oldalsó folyosókon menő éttermek, kávézók, butikok és bárok invitálják az arra járókat egy kis időtöltésre. Sőt, Denver egyik legjobb hotelje, a Crawford is itt kapott helyet – ezek után el lehet képzelni a Union Station méreteit! Ráadásul nyaranta szombatonként a bejárata elé települ a város legnagyobb őstermelői piaca és egy pop-up (ideiglenes) szökőkút is – ilyenkor aztán rengeteg az ember, és nagyon jó a hangulat.

Nézzenek be a Kapitóliumba!

Ha pedig megcsodálták a pályaudvar minden szegletét, jöhet egy kis ingyenes kirakat-nézegetés a helyiek között is népszerűnek tartott Larimer téren. (Itt élt egykor a vadnyugat első igazi csillaga, Buffalo Bill is, aki a múlt század elején még Magyarországot is végig turnézta társulatával.) A Civic Center Park már egy másfajta látványosság, de Denverben még a kormányépületek is megérik az időt. Ezért aztán ne maradjon ki a programból a State Capitol épülete sem, mely a Capitol Hill tetején épült, neoklasszicista stílusban. A kormányzati épületben található a kormányzó irodája, a szenátus és a képviselőház.

Látogatóként úgy tervezzenek, hogy minden órában indul egy ingyenes, 45 perces háznéző túra, ami magában foglal egy 15 perces dómtúrát is. A harmadik szinten található kicsi múzeum pedig videókkal, emléktárgyakkal és plakátokkal foglalja össze az épület történetét.

Jöhet egy kis művészet is?

Akkor a második napon látogassák meg a Denveri Művészeti Múzeumot, ahol többek között egy indián művészeti gyűjteményt is találnak. Aki a történelemre szomjazik, annak tetszeni fog majd a History Colorado Center is, mely Denver legújabb kulturális attrakciója. A komplexumot úgy hozták létre, hogy minden korosztály számára nyújtson valami újat és egyedit Colorado történelmét illetően. Az interaktív, high-tech és játékra hívó kiállítás akár egy egész délelőttös program is lehet.

Utána talán még marad idő egy kis szemlélődésre is a már említett 16. utcai sétányon. A 200 fával és több mint 50 000 virággal beültetett, egy mérföld hosszú sétányon 28 kávézót és a legjobb helyeket lehet találni ahhoz, hogy megfigyelhessék az itt sétálgató embereket. A sétány kövezetét I.M. Pei tervezte; a szürke-pink gránitkövek egy gyémánthátú csörgőkígyó mintázatát idézik. Bár a sétányt a gyalogosoknak tervezték, egy kisebb, ingyen használható busz azért közlekedik rajta. Érdemes rá felszállni, így minden megállóját felfedezhetik. Este pedig, amikor megérkeznek a lovaskocsik, kiteljesedik a vadnyugati hangulat is.

Irány a természet!

Ha valami igazán szépet akarnak látni, akkor denveri látogatásuk harmadik napjára tervezzék be a Sziklás-hegység Nemzeti Parkot, amely Colorado első számú látványossága. Már akár egyetlen túra során is felfedezhetik a hegység minden szépségét: láthatják a vadvirágokkal teli völgyeket, a zubogó vízeséseket, a magasan fekvő hegyi tavakat és a csipkézett, hóborította hegycsúcsokat is.

Itt szakít magának utat a világ legmagasabban fekvő autópályája is, ahonnan csodálatos a kilátás a vidékre és a szabadon élő állatokra. Márpedig annál amikor egy hatalmas sas köröz felettünk, miközben a Sziklás-hegység csúcsait figyeljük, nehéz filmbe illőbb pillanatot találni.

Denvertől alig 16 kilométerre található a Red Rocks Amfiteátrum és Park, amely nemcsak természeti látványosság, de egy mozival felszerelt szabadtéri koncerthelyszin, sport- és rekreációs központ is egyben. A vörös színű, hatalmas sziklák közé ékelt lelátón és színpadon tökéletes az akusztika; korábban olyan világhírű előadók koncerteztek itt, mint a Beatles, a U2, a OneRepublic és Bruno Mars. A 2018-as őszi koncertnaptárt böngészve pedig olyan nevekkel találkozhatunk, mint Beck, Lauryn Hill és a Nine Inch Nails.

Ha azonban a nappali órákat is itt töltenénk, a legjobb, ha a túrázást is beépítjük a napi programba, amelyhez egészen pontosan 868 hektáros terület áll rendelkezésünkre. A park Trading Post Trail nevű ösvénye például egy 1,4 mérföldes (kb. 2,2 km) körtúrára csábít a sziklák között, amelynek egyes helyein gyönyörű kilátás nyílik Denver városára. A sportosabbaknak pedig a jógát ajánljuk, ahol szervezett keretek között, oktatóval mozgathatjuk át az utazásban megfáradt végtagjainkat egy egészen különleges atmoszférát nyújtó környezetben. A fokozott vízfogyasztásra azonban figyeljünk, az itthon megszokottnál magasabb tengerszint feletti környezetben könnyen kiszáradhatunk!