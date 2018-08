Vörös riasztást adtak ki a forróság miatt Horvátországban

Június utolsó hétvégéjén még arra figyelmeztettük önöket, hogy pakoljanak be meleg holmit, ha a Balkán-félsziget vízpartjára utaznak, most viszont a rendkívüli forróságra hívjuk fel olvasóink figyelmét. Ha a héten utaznak a horvát tengerpartra, azt javasoljuk víz, szalmakalap és naptej nélkül semmiképp se induljanak útnak, a térségben akár 37 Celsius-fokot is mérhetnek.

Az egész Adriára vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt - írja a Srbija Danas napilap -, de ez még nem minden. Arról is írnak, hogy ma este viharossá is fordulhat az idő, ezért jobb, ha a biztonság kedvért nem terveznek hosszú sétát mára. Attól nem kell tartaniuk, hogy az eső majd hűvöset hoz, ugyanis az előrejelzések szerint a hét többi napján is marad a kánikula: az Adria északi részén lesz a legmelegebb, itt 37 fokos csúcsértékekre számíthatnak.

Dalmácia térségében sem lesz ennél sokkal hűvösebb, 34 Celsius fokot jósolnak a meteorológusok. A jó hír, hogy a kinti levegővel együtt a víz hőmérséklete is egyre melegebb: jelenleg 23 és 27 fok közötti tengervíz várja a fürdőzőket. Ha azonban a nagy melegben mégis úgy döntenek, hogy nem mennek strandra, akkor akár azt az erdős ösvényeken, a meseszép tóhoz vezető útvonalat is bejárhatják, ahol valamivel kellemesebb a hőmérséklet.