Tíz horvát strand, ahol a blökivel együtt csobbanhatunk

Nyaraláskor sokan nem tudják kire bízni házi kedvencüket, ezért inkább úgy döntenek, magukkal viszik. Persze a fürdőző kutyákat nem minden strandon nézik jó szemmel, számos helyre be sem engedik őket, vagy legalábbis táblával tiltják a fürdésüket. Az alábbiakban azonban azokat a helyeket gyűjtöttük össze, ahol bátran csobbanhatnak a négylábúak is.

Galeb strand, Duće

Ha háziállatával nemcsak strandolási lehetőséget, de szállást is keres, akkor a Duće településen található Galeb kempinget is választhatja. Az Omiątól mindössze egy kilométerre található tengerparti táborhely ugyanis állatbarát, így a kutyát (vagy macskát) sem a szálláshelyen, sem a hozzá tartozó strandon nem nézik majd rossz szemmel. A településen egyébként mindent megtalál, ami egy nyaraláshoz szükséges: bárok, éttermek, régi épületek és sportolási lehetőségek is vannak.

Čempresa strand, Bol, Brač

Bol települést, Brač déli részén találja, ahol a Čempresa strand egy igazi paradicsom lesz a gazdiknak és az állatoknak egyaránt. Mivel a part közelében nincs autós forgalom, a kutyákat sokan szabadon engedik. A négylábúak itt kedvükre szaladgálhatnak, és csobbanhatnak a tenger hűsítő vizében - írja a horvát Dnevnik napilap.

Kaľela kemping, Medulin

A Kaľela kemping mintegy száz hektáron terül el, több mint 2 500 méter hosszú, strandolásra alkalmas partszakasszal, gyönyörű, érintetlen természeti környezetben. A helyet a horvát lapok többször listázták már a legjobb kutyabarát strandok között, a kempingben elérhető szálláshelyek között a weboldalukon válogathatnak.



Duboka Draga strand, Lozice, Vir-sziget

Ahogy már korábban is írtuk, Vir-sziget lett a magyarok kedvence az idén, de arról eddig még nem volt szó, hogy a sziget melyik részét érdemes választani, ha háziállattal indulnánk útnak. A Dvevnik horvát lap szerint ehhez, a Lozice nevű települést kell becélozni. A kisváros Duboka Draga nevű strandján állítólag kevés a turista, ezért itt nem csak a blökik, de még mi is nyugalomra lelhetünk.

Kijac strand, Nyivice, Krk

Ez már Krk sziget egyik legnépszerűbb kavicsos strandja, sok fával a partján, így a négylábúak akár a hűvösben pihenhetnek, amíg gazdijuk a vízben lubickol.

©imuni Simuni strand, ©imuni, Pag-sziget

A horvát Pag-sziget ©imuni településén is talál egy kempinget, ahol a kutyusa számos barátra talál majd. A Camping-Simuni strandján nem ritkaság, hogy a turisták szőrös barátaikkal együtt úsznak, és játszanak a vízben.

Mel strand, Kampor, Rab-sziget

Ezen a strandon már homokos tengerpart várja a turistákat. Mivel ez előző helyhez hasonlóan, ez sem tartozik a legnépszerűbb üdülőhelyek közé, így bőven jut majd mozgástér a négylábúaknak is.

Stobreč strand, Stobreč

Aktív éjszakai élettel, sok étteremmel, és szép tengerparti sétánnyal várja látogatóit Strobeč. A Split központjától 7 km-re található tengerparti város a Mosor- és a Perun-hegység ölelésében, a ®rnovica torkolatától nyugatra fekszik. Kedvencével itt sem fog unatkozni.

Lučina strand, Paąman, Paąman-sziget

Ezen a strandon is homokos tengerpart és viszonylag sok árnyékos hely várja a látogatókat. A kutyák itt is kedvükre barátkozhatnak a hozzájuk hasonló, nyaraló ebekkel.

Ha azonban mégiscsak úgy döntenének, hogy a nyaralás idejére házi kedvencüket inkább egy közeli ismerősnél helyezik el, akkor mielőtt kiválasztanák a pontos úticélt, javasoljuk, hogy nézzék meg Horvátország 11 legszebb strandját is!