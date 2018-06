Óriási filmszínházzá alakul a Champs-Elysées július elsején

Mikor már azt gondolnánk, hogy Párizs nem lehet ennél művészibb, a Champs-Elysées fogja magát és teljesen elsötétül 2018. július elsején, este 20 órakor, hogy a Diadalív egy hatalmas mozivászonná alakuljon. Az egynapos átváltozás a 2016-ban létrehozott „autó mentes vasárnapok" projekt részeként valósul meg.

Ahhoz, hogy a híres, frekventált és általában turisták tömegeitől nyüzsgő látványosságot egy szabadtéri mozivá alakítsák, akkora mozivászonra van szükség, mely szinte teljesen betakarja a Diadalívet. Ennek a mérete 180 x 180 méter, ami az összevetések szerint körülbelül ötször nagyobb, mint a világ legnagyobb IMAX vászna, amit jelenleg Sydney városában használnak – a vászon 36 méter széles és 29 méter magas – írja a cntraveler.com

És, hogy mit láthat a közönség ezen az óriási vásznon? Ez egyelőre még a nézőknek is titok, ugyanis az elmúlt hetekben a párizsiak három francia filmre szavazhattak, melyek közül a győztesre június 22-én derül fény. Mivel a Champs-Elysées-t nehezebb teljesen lezárni a forgalom elől, mint egy parkot, vagy mondjuk a budapesti Hősök terét, ezért a vetítésre csupán 1700 párizsi lakos ülhet be azok közül, akik szavaztak a filmre. A nézőket sorsolás alapján választják ki.

Bár a látvány valószínűleg lenyűgöző lesz, olyan egyszerű párizsi stílusban, de nem kell aggódni, utazásaik során rengeteg más érdekes helyen belefuthatnak open-air vetítésekbe. Barcelonában például a Montjuïc kastély külső falára vetítenek nyaranta. Az idei júliusi programban ott lesz a Szólíts a neveden, a kultfilmnek számító West Side Story, és a 2016-os Oroszlán is, Dev Patel főszereplésével. A jegyárak 6 és 7,50 euro között mozognak.

Aki New York-ba látogat a közeljövőben, annak ajánljuk figyelmébe a Bryant Park régóta tradíciónak számító ingyenes nyári vetítéseit is. 2018 júliusában olyan filmeket láthat itt a közönség, mint a The Breakfast Club, a Család kicsi kincse, vagy az egyik legszebb fantázia és kalandfilm ami valaha készült, A herceg menyasszonya.