Súlyos helyszíni bírság vár az Amszterdamban garázdálkodókra

Hollandia fővárosa népszerű a célpontja a turistáknak – ami a helyiek és a városvezetés véleményét illeti, túlságosan is. Az utóbbi időben több intézkedés is a tömegturizmus visszaszorítását szolgálja.

Elsősorban a brit és holland férfiak állnak a célkeresztjében annak az új szabályozásnak Amszterdamban, mely az ittas, közbotránkoztató viselkedést, illetve garázdaságot súlyos helyszíni bírsággal sújtja – írja a The Guardian. Az Enjoy and Respect (azaz: Érezd jól magad és tisztelj másokat!) kampány részeként bevezetett új határozat arra mutat rá, hogy az antiszociális viselkedésnek még a szabadság fővárosában is ára van.

A csatornába vizelés például mostantól száznegyven euróval könnyíti majd meg a vétkes pénztárcáját (és még mindig olcsóbban megússza, mint a minap Firenzében egy amerikai turista), a nyilvános ittas viselkedés pedig kilencvenöt euróba kerül majd. A rend megzavarása nyilvános helyen, illetve a szemetelés – amennyiben rajtakapják az illetőt, még egy cigarettacsikk esetén is! – szintén száznegyven eurós bírságot von maga után. Mint az utcákat elárasztó reklámkampány megerősíti: a helyes viselkedés továbbra is ingyen van.

A célcsoport az a 18-34 éves korosztály, elsősorban az Egyesült Királyságban és Hollandiából, akik a város toleráns hangulatát arra használják, hogy itt engedjék el magukat, és ész nélkül bulizzanak hosszú éjjeleken át. Az új szabályozás nem csak szavakból áll: a helyi rendőrök hordozható fizetési terminált is kapnak, hogy a helyszíni bírságot azonnal be is tudják szedni.

A kampány fél éven át tart, és 225 ezer eurójába kerül majd a városvezetésnek. Ennek részeként célzott GPS segítségével sms-figyelmeztetéseket is küldenek a célcsoport tagjainak, amikor azok a piros lámpás negyedbe vagy az éjszakai élet népszerű utcáiba lépnek – az új adatvédelmi törvény értelmében ezeknek az üzeneteknek a címzettje teljes mértékben névtelen marad a rendszer előtt.