New York kínai negyede színes táblákkal hívja sétára

Ha ez elkövetkező tíz hónapban New York-ban jár, a kínai negyed remek sétaútvonalakat kínál, melyek megismertetik a környék történelmével.

A "Welcome to Chinatown - Chinatown Walk" (azaz: Isten hozta a kínai negyedben - sétaútvonal) elnevezésű kezdeményezés Dingding Hu illusztrátor színes rajzaival kalauzolja a látogatót – írja a Lonely Planet News. A rajzolót New York város Közlekedési Hivatalának Művészetek és városi dizájn részlege bízta meg a feladattal.

Az összesen 48 rajz tartós műanyaglapokra készült, és első, egyben legnagyobb darabja a Canal Street és Walker Street kereszteződésében található Chinatown Kiosk oldalán található, kettő pedig a Brooklyn Bridge alatti hálós molinó képében hívja fel a "vezetett" séta lehetőségére a látogatót. A maradék 45 táblát úgy helyezték el, hogy hét kiindulópont közül választhassanak az utazók a negyedben, és azok nyomában haladva felfedezhessék a látványosságokat.

Dingding Hu elmondása szerint olyan volt a megbízás, mintha egy dokumentumsorozatot készíteni. Sokat sétált a negyedben, érdekes pontokat keresett és fotózott le, és sokat olvasott a környékről. Így választotta ki azokat az érdekességeket, melyeket a táblákon megörökített, mint megtekintésre érdemes megállókat. A képeken a sárkánytáncon a helyi ételeken át a parkban napozó emberekig minden megtalálható, ami New York kínai negyedére jellemző.

A művész szórakoztató illusztrációból többet is láthat saját honlapján.