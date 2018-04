Újabb titkos spanyol ászt mutatunk: városnézés Valenciában

Az „Öröm városának" is becézett spanyol nagyváros izgalmas múzeumaival, éttermeivel, nyüzsgő éjszakai életével, nagyszerű üzleteivel és több kilométernyi strandjával az ország egyik titkos ásza, melyet nemrégiben mi is felfedeztünk. Hogy mi tetszett a legjobban? Eláruljuk!

Valencia mindig is bővelkedett elegáns art nouveau épületekben, és gótikus, illetve reneszánsz emlékekben. Az elmúlt két évtized fejlesztései mindezt lenyűgöző kortárs építészettel egészítették ki Spanyolország harmadik legnagyobb városában.

A város központjában huszonegy évszázad történelme bontakozik ki: kihagyhatatlan látnivalót jelent a Szűz Máriának szentelt Katedrális, melyben két Goya-festményt is őriznek. Nem mostanában lett ez fontos kegyhely, a Katedrálist ugyanis egy római kori templom, majd az azt követő 8. századi mecset romjaira építették a 13. században. Mellette áll a vele egykorú Micalet-torony, melybe 207 lépcső vezet fel, de a tetejéről, a nagyharang mellől megcsodálhatja a Katedrális kék mozaikos kupoláját és más, közeli templomokat, a távolban pedig a Földközi-tenger is feltűnik.

A városban egyébként sok templom van, egyik szebb, mint a másik. Érdemes bekukkantani még a San Nicolás templomba is, melyet nemrégiben újítottak fel, és úgy tartják róla, ez Valencia „Sixtusi kápolnája".

Az UNESCO világörökségi helyszín, az európai gótikus építészet egyik remekműve a valenciai selyempiac. A Lonja de la Seda-t a 15. század végén építették, a város fénykorában. Az árupiacnak valaha otthont adó terem spirális oszlopai az egyik látnivaló, a másik az, ahol a tengerészeti bíróság ülésezett. Érdemes 3 euróért venni egy audioguide-ot, mert brosúrák nincsenek az épületről.

Valencia: a paella bölcsője

Spanyolországban mindenütt remek az étel. Úgy tartják, Valenciában született meg a paella, ez a rizses étel, melynek annyi változata is. Az eredeti elvileg a marinera, amiben a zöldségek és sáfrányos rizs mellett a tenger gyümölcsei kapnak szerepet, de rendelhetünk paella mixta-t is, melyhez pluszban még csirkét is kevernek.

A paella további változata a fideuá, melyet rizs helyett tésztával készítenek, illetve az arroz negre, azaz fekete rizs, melyben a tintahal tintája festi feketére a rizsszemeket.