Ha Olaszországra gondolunk, a szenvedélyesség, az ételek és művészetek szeretete, a heves kézmozdulatokkal tarkított beszélgetések, a termelői piacok színes kavalkádja, a szűk utcák és a szép kocsik jutnak eszünkben. És amilyen sokoldalú az ország, olyan határtalan programlehetőségekkel, látnivalókkal várja az utazókat.

2018 – Az Itáliai Étel Éve

Éljen az olasz étel és gasztrokultúra! Míg 2016 a Túraútvonalak Éve volt, 2017 pedig a Borghi, vagyis a legszebb olasz falvak éve, addig 2018 az olasz ételeket ünnepli. Az egész évben folyó programsorozatok lehetőséget adnak a turistáknak és a helyieknek, hogy megkóstolják Olaszország legfinomabb ételeit, és persze az ország külföldön is bemutathatja az olasz ételek és borok sokszínűségét. 2018-ra terveznek gasztro túrákat, utakat olyan helyekre, ahol tipikus olasz alapanyagokat állítanak elő és megannyi érdekes megjelenést a közösségi médiumokon.

Palermo, az olasz kulturális főváros

A szicíliai fővárost akkor is érdemes meglátogatni, ha éppen nem az Olaszország Kulturális Fővárosa címmel büszkélkedhet. Palermo csodaszép és izgalmas olvasztótégely, ahol keverednek a különböző európai kultúrák; történelmét tekintve pedig választóvonal az arab világ és Európa között. Az utazókat egy szempillantás alatt a bűvkörébe vonja kulturális kincseivel és egyedi atmoszférájával. Nem véletlen, hogy a bizottság az ő pályázatát tartotta 2018-ban a legjobbnak.

Minden, ami egyedi – Manifesta 12

A 2018-as kulturális eseménynaptár egyik fénypontja is Palermo városához kapcsolódik. A Manifesta 12 névre hallgató, majdnem 6 hónapig tartó programsorozat, a kortárs művészetek egyik legfontosabb európai biennáléja. A 2018. június 16-tól, 2018. november 4-ig tartó rendezvény egy vándorló esemény, melyet minden második évben valahol máshol rendeznek meg. Az elsőt 1990-ben Amszterdamban szervezték. A jelenlegi programokon együtt dolgoznak a palermói és az amszterdami szervezők, de már a 2020-as francia rendező, Marseille is készülődik. A kiállításokon, előadásokon és performance-okon fiatal tehetségek, teljesen új arcok és elképzelések mutatkoznak be.

Lamborghini, szerelem, száguldás

Az olaszok amennyire szeretik a jó ételeket, olyannyira oda vannak a szép és gyors autókért is, a száguldás öröméért. A minden évben megrendezett Mille Miglia idén 2018. május 16. és 19. között tart és a lehető legszebb vintage kocsikat vonultatja fel a versenyen. A pompás autóknak nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelniük, ha be szeretnének kerülni a mezőnybe. Az egész olyan, mint egy mozgó múzeum. A 2018-as táv Bresciából indul Mantua, Ferrara és Pesaro városán keresztül, majd Orvietóból Rómába tart és végül vissza Bresciába Siena, Lucca és Parma településein keresztül. Pontosabb információkat a versenyről és a kocsikról itt olvashatnak.

Michelangelo, Rodin, Van Gogh és az opera

Az idő és a végtelenség

A San Domenico Forli Múzeum egy olyan új kiállítást harangozott be 2018. február 10-re, melyre a tökéletes jelző az, hogy éteri. A tárlat ugyanis a 13. században épült San Giacomo Apostolo templomban kap helyet és olyan mesterek képeit vonultatja fel, mint Michelangelo, Caravaggio, Raffaelo, Parmigianino, Tiziano és El Greco. A 2018. június 17-ig látogatható „Az örökkévalóság és az idő, Michelangelo és Caravaggio között" című tárlat azt az időszakot mutatja be mely a nyugati történelem egyik leglenyűgözőbb, múzsákkal teli pillanata volt.

Csók és pokol

A párizsi Rodin Múzeum nagylelkű közreműködésének köszönhetően Treviso városa egy olyan kiállítást láthat vendégül 2018. február 24-től, amit sajnálatos lenne kihagynia a Rodin rajongóknak. Az Olaszországba „költözött" tárlaton 80 különféle műalkotást láthatnak, köztük 50-et a legismertebbek közül és 30 rajzot is. A trevizói kiállítás egyébként Auguste Rodin 1917-es halálának jubileumi évét zárja le és egyben az egyetlen és első olasz helyszín, ahol Rodin művei megfordultak. A Csók, a Calais-i polgárok, a Gondolkodó és a Pokol kapuja 2017-ben a Grand Palais falai között kezdték meg útjukat Párizsban, majd a Metropolitan Múzeumba utazta New York-ba, hogy végül Treviso városa legyen az utolsó állomás. A tárlatot 2018. június 3-ig tekinthetik meg.

Fantasztikus Van Gogh kiállítás Vicenzában

A Van Gogh. Búzatáblák és ég között (Van Gogh. Between Wheat and Sky) a holland művész legszebb munkáit mutatja be; összesen negyven három festményt és 86 rajzot – az alkotásokat a Hollandiában található Kröller-Müller Múzeum, egy Van Gogh kincsesbánya ajánlotta fel egy vendégkiállítás idejére. A 2018. április 8-ig megtekinthető tárlat szinte lefedi a festő egész életútját, főleg az 1880-as és 1885-ös holland évekre. A kiállításon végighaladva megelevenedik Van Gogh lelke, egy olyan titkos hely, amit csak ő ismert, ahol a vibráló képeit megalkotta. A tárlat a Basilica Palladiana-ban kapott helyet Vicenza belvárosában.

Emlékül Rossini-nek

Ebben az évben a zene és főleg az opera rajongói Gioachino Rossini zeneszerző halálának 150. évfordulójára emlékeznek. A Pesaro városában évről évre megrendezett Rossini Operafesztivál rendezői idén úgy döntöttek, hogy a zeneszerző szülővárosaként a korábbiaknál is maradandóbb programot szerveznek. A 38. Operafesztivál ideje alatt 3 új produkciót láthat majd a közönség: a Ricciardo és Zoraida kétfelvonásos operát Juan Diego Florez-zel a főszerepben, a Pier Luigi Pizzi által újra színpadra vitt Sevillai borbélyt, illetve az Adina című operát. A fesztivál 2018. augusztus 11. és 23. között tart.

2018 legjobb olasz úticélja

Tengeren lebegő olasz szépség

A Tirrén-tengeren lebegő az Aeolian-szigetcsoport olyan, mint egy kő, ami lepattant az olasz csizma orráról. A rendkívül fotogén és hívogató tájat vulkanikus mozgások formálták. A „hét nővér", ahogy a helyiek nevezik őket, fekete-homokos partokkal, fenséges tengeri látképpel, vulkanikus csúcsokkal és Európa pár legszebb part menti sétaútjával csábítja az utazókat. Bár a szigetek nincsenek fent a leglátogatottabb úti célok listáján, de azok, akik megbecsülnek egy jó ár-érték arányú mediterrán pihenést, azok tudják, hova kell utazni. És mivel a sziget legeldugottabb pontja, az álmos Alicudi is egyre több túrázót vonz, ezért érdemes még 2018 elején felkeresni a tömegektől mentes helyet.