Novembertől látható Kulka János ismét a filmvásznon

November 1-jén kerül a hazai mozikba Ujj Mészáros Károly fantasztikus látványvilágot ígérő thrillere, az X – A rendszerből törölve. Balsai Móni, Schmied Zoltán, Bujáki Zsófi és Molnár Áron mellett Kulka János a betegsége után ebben az alkotásban lesz először látható a filmvásznon.

A film főszerepében Balsai Móni egy rendőrnő, Éva karakterét alakítja, aki mindent meglát, amit más nem; megérzi, ami fölött minden kollégája elsiklik; és ott is észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság között összefüggés lehet. Ujj Mészáros Károly a Liza, a rókatündér után új műfajjal jelentkezik, és most is egyedi látványvilágú, erős hangulatú filmet készített - olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett filmajánlóban.

A főszerepet játszó színészek jó része már a Lizában is együtt dolgozott a rendezővel: a bűnügyet felfedező, majd a rejtélyes ügy nyomába eredő rendőröket Balsai Móni, Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs alakítják, de fontos feladatot kapott Molnár Áron, Olasz Renátó, Fekete Ernő, Szabó Győző, Básti Juli, Szirtes Ági, Schneider Zoltán is. A forgatókönyvet Hegedűs Bálint és Ujj Mészáros Károly írta, az operatőr Szecsanov Martin. Az X – A rendszerből törölve producerei Muhi András és Ferenczy Gábor.

"Évától talán sokan azt várják, hogy egy belevaló, kemény csaj, egy szuperhős. De számomra épp arról szól az X – A rendszerből törölve, hogy egy komoly problémákkal küzdő, hétköznapi ember is képes lehet megváltoztatni a világot. Ha bátrak vagyunk, a legreménytelenebbnek tűnő helyzeteket is meg tudjuk fordítani" – nyilatkozta szerepéről Balsai Móni, aki egyébként Schmied Zoltánnal együtt összesen 11 karaktert alakít a Centrál Színházban, a Büszkeség és balítélet regény színpadi változatában.