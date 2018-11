Termálmedencés fürdőkomplexum épül közel a magyar határhoz

Ha minden a tervek szerint halad, akkor hamarosan még egy vadonatúj fürdőkomplexummal bővül a vajdasági fürdők listája, ugyanis közel a magyar határhoz, Topolyán is egy wellnessközpontot terveznek megépíteni.

Komoly fejlődésnek indult Vajdaság fürdőkultúrája, hiszen nemrég Pacséron egy lila vizű gyógy-tavat adtak át a fürdőzőknek, amely mellett beltéri medencéket is kialakítottak, hogy télen is lehessen látogatni. Mindeközben Palicson már épül az a lenyűgöző wellnessközpont, amelyben a tervek szerint egy hatalmas aquapark is helyet kap kilenc csúszdával. Most pedig szintén egy vajdasági fürdős fejlesztést harangoztak be, miszerint gyermekbirodalommal, sportmedencével és termálmedencékkel ellátott komplexumot építenek szintén a magyar határ közelében, Topolyán.

Olvasóink közül néhányan talán már korábban is csobbantak a településen, hiszen az 1900-as évek eleje óta működött itt egy Vénusz néven ismert szabadidőközpont, amely kedvelt volt a helyiek és a Magyarországról érkező látogatók körében is. Miután ez néhány évvel ezelőtt bezárt, medence nélkül maradtak a lakosok, de most úgy néz ki, hogy már nem sokáig. A VajdaságMa hírportál a napokban arról számolt be, hogy miután egy nagy kapacitású termálkút és egy hideg vizes kút fúrása megtörtént, jövőre megkezdik egy új fürdőkomplexum megépítését is.

Ha elkészül a topolyai fürdő, a Tompa-Kelebia határátkelőhelytől már nem kell sokat kocsikázni ahhoz, hogy megmártózzunk benne, ugyanis Kelebiától mindössze 50 kilométerre épül fel ez a wellnessközpont.