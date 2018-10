Négy fürdő, ahol megmártózhat az adott nemzet kultúrájában

A tél már itt van a kertek alatt, a fagyos napokra sem kell sokat várni, ezért úgy döntöttünk, egy kicsit felforrósítjuk a hangulatot néhány egészen különleges termálfürdővel, amelyek szolgáltatásaikkal pontosan tükrözik országuk kultúráját. Mutatjuk, hogyan kényeztetik vendégeiket a japánok, és miként melegszenek a fagyos hegyek között a svájciak.

Mártózzunk meg japán módra!

A japánok egyetlen szokásukat, köztük a fürdőzési gyakorlatukat sem aprózzák el – pontosabban dehogynem! Ahogy az élet más területén, úgy a medencékben is rendkívül ínyencek és kifinomultak. Ezt jól tükrözi a Tokióhoz közel található Hakone Kowakien Yunessun fürdőkomplexum is, amelyben egészen különleges „tematikus medencék" találhatók: úszkálhatunk például egy sötét barlangban, ahol csak a világító halak foszforeszkálnak, de megmártózhatunk zöld teában, kávéban és vörösborban is.

Csobbanás az ízléses osztrákokkal

Aki járt már Ausztriában, az tudja, hogy az osztrákok házai mennyire ízléses, kellemes hangulatot árasztanak. Nincs ez másképp a fürdőikkel sem. Ausztria egyik legnagyobb wellnessközpontja Bad Blumau-ban, a magyar-osztrák határtól nem messze terül el, és nemcsak szolgáltatásai révén egyedülálló, hanem építészetileg is jelentős. 2500 színpompás ablaka, virágokkal teletűzdelt, hullámos tetői és termálvizű medencéi megragadják, és nem engedik szabadon a pihenni vágyók tekintetét. A mesebeli helyszínen 11 kültéri és beltéri medence, illetve számos szauna közül válogathatnak a látogatók – írta egy korábbi cikkében a Mexie blog.

Ugrás a svájci hópaplanba

Rusztikus, alpesi stílusú szobák és kültéri forróvizes medence csábítja a svájci Valais régióban található Le Crans Hotel&Spa vendégeit. Bár a többség azt gondolná, hogy Svájcban télen csak és kizárólag síelni lehet, a svájciak is jól tudják, hogy milyen kellemes felmelegedni egy forró medencében, és közben gyönyörködni a havas helyek látványában.

Gigantikus fürdőzés a maximalista németekkel

Németországban lehet megtalálni a világ egyik legnagyobb termálfürdőjét, amely több mint 14 hektáron terpeszkedik. A Therme Erding nevezetű komplexumban mindenbe belekóstolhat, amit egy fürdős kényeztetésként el tud képzelni: rengeteg csúszda, a Holt-tenger vizével feltöltött medencék, vízesések, nyakzuhanyok, jakuzzik és szaunakomplexum található itt. A legkülönlegesebb benne azonban mégiscsak a fürdő óriási területe, és nem mindennapi kinézete: