A márciusi hosszú hétvégén, egy rövid időre kinyitják a zalakarosi strandot, hogy a legelszántabbakat egy jeges fürdőzésre invitálják. Felmelegedni szaunában és pálinkával is lesz lehetőség - írja a Termálfürdő.hu.

Egészen pontosan március 16-án engedik be az idei év első látogatóit, és akkor is csak 11 és 12 óra között fogadják őket a strand gyógykertjében egy hideg vizes mártózásra, akik persze a meleg vízzel feltöltött medencékben is csobbanhatnak. Ezt követően azonban a fürdő szaunáiban és a helyszínen kínált pálinkával is felmelegedhetnek.

A márciusi hosszú hétvégén a rendhagyó strandolás mellett számos más programmal, többek között huszár bemutatóval, gyerekkoncerttel, Országfutással és kézműves vásárral várják a Zalakarosra látogatókat.