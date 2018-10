Budaörsön kell keresni 2018 legjobb tájházát

A Magyarországi Tájházak Szövetsége október 4. és 6. között tartotta országos szakmai konferenciáját és találkozóját a Bács-Kiskun megyei Dunaszentbenedeken, ahol átadták az „Év Tájháza" címet is, amelyet ezúttal a budaörsi svábság hagyományos kultúráját őrző Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény kapott.

Magyarországon 400 tájház és több mint 100 határon túli, magyar néprajzi gyűjtemény van. A Tájházszövetség ezen tájház hálózat számára teremt 15 éve közösségi és szakmai programokat, és díjazza minden évben a legjobban működő tájházakat – derül ki a szerkesztőségünkbe érkezett közleményből.

A Budapesti út 47/1 szám alatt álló épület a XIX. század utolsó harmadában épült. A hagyományos, háromosztatú épület (szoba–konyha–szoba) később L alakban egy külön bejáratú szobával is kiegészült, a házhoz kamra, présház és pince tartozott. A második világháború alatt súlyos károkat szenvedett épületet a Wéber család az 1980-as évek elejéig lakta. A műemlékké nyilvánított házat a budaörsi tanács vásárolta meg, majd 1987-ben kapott a gyűjtemény múzeumi engedélyt, és költözött be az épületbe.

A Heimatmuseumot 2016-ban újították fel, ekkor kötötték újra össze a présházat az épülettel, és ezáltal bővült a kiállítóterek száma is, ahol újfajta kiállításokat rendeztek be. De ekkor újult meg a tájház alatt húzódó sváb borospince is. Így aztán idén májusban a felújítási munkálatokat követően újra

megnyitotta kapuit a tájház épülete. Ma már négy új állandó kiállítás látogatható a négy teremben, de mellettük időszaki kiállítási helyiséget is kialakítottak. A konyha és a tisztaszoba Budaörs sváb lakóinak lakáskultúrájába enged betekintést, míg az utcai ún. „Budaörs szoba" az itteniek betelepülésének emlékei, életük dokumentumai bemutatásának színhelye, és a második világháború utáni kitelepítésük emlékszobájaként is funkcionál.

A tájház fogadószobáját az egykori kamrában alakították ki, ahol a falakon körbefutó csíkokon főleg a 20. század első felében készült budaörsi képeslapok láthatók tematikus elhelyezésben. Az épület egykori lakószobája az évente megújuló időszaki kiállításoknak ad helyet, jelenleg itt mutatják be a múzeum első 30 évét. Az épület hátsó termében pedig a 30. évfordulóhoz kötődő, személyes emlékeket felvonultató időszaki tárlat, és egy Passió tematikájú zománckép kiállítás látogatható. Később ide tervezik a látványtárat, ami a raktárban rejlő, kiállításon eddig még látott tárgyak bemutatását is lehetővé teszi.