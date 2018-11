Hullott a pelyhes a fél országban

Az utóbbi napok lehűlései és a nemrég érkezett csapadékos légtömegek hatására visszavonhatatlanul elkezdődött az idei tél. Az Időkép szerint (is) leesett ugyanis az első hó, bár sok helyen még nem maradt meg, egyes helyeken csak lepelnyit láthattak a korán kelők,

míg a nyugati fertályokon több centi hó is beborította a tájat.

Az Időkép képei és videói alapján Debrecenben, Szentgotthárdon, Kőszegen, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Hódmezővásárhelyen stb. is havazott. A hótérkép alapján Gotthárdon vana legtöbb hó, itt már 4 centi esett, Egerszegről 3, Söptéről 3, Jákról 1 centit jeleztek a nyugati határszélen. Az Alföld közepén, Martfűn és Szolnokon is megmaradt 1-1 centi hóréteg. Sőt még a dél i szomszédunk, Szerbia is havas lett.