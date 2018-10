Gyönyörű tollazatú madár ringatózik a szombathelyi Csónakázó-tó vizén

A Nyugat.hu egy találós kérdést indított a napokban, amelyben azt kellett megfejteni, vajon milyen madár lubickol a szombathelyi Csónakázó-tó vizén, amely ámulatba ejti a járókelőket. A kérdésre rengeteg hozzászólás érkezett, és azóta számos kíváncsiskodó szeretné élőben is látni a szárnyast.

Az említett lap egyik olvasója hívta fel a figyelmet a ritka madár jelenlétére, aki néhány felvételt is készített róla. Kiderült, hogy egy hazánkban rendkívül ritkán felbukkanó fajról van szó, amelynek egyedszáma a világon 65 ezerre tehető. Az ékes tollazatú madár a mandarinréce, most épp a szombathelyi vadkacsákkal ismerkedik. Aki szeretné meglesni a ritka vendéget, annak javasolt óvatosan közelíteni, ugyanis egy igen félős madárféléről van szó, aki egyébként nagyon ügyes: kiválóan repül az ágak között, és hegyes karmai segítségével fára is mászik.

A szombathelyi mandarinrécéhez több olvasó is véleményt fűzött. Mint írták, a korábbi években is állomásozott ilyen madár a szombathelyi tóban, de a mostani tollazata a leggyönyörűbb. A természetbarátok azt remélik, hogy társai is érkeznek Szombathelyre, gyönyörű látványosságot nyújtva ezzel a túrázóknak - írja a Sokszínű Vidék.