Tegnap arról adtunk hírt, hogy a tájfunok és a viharokat követő melegebb hőmérséklet miatt virágba borultak japán cseresznyefái, amelyek egyébként a tavasz hírnökei. A szokatlanul meleg időjárás miatt Görögországban is egy ritka jelenséget figyeltek meg: több százezer pók borította be hálójával egy görög tó partját.

Akik félnek a pókoktól, azoknak semmiképp nem ajánljuk, hogy a görög Vistonida-tó partján sétálgassanak, ugyanis az évszakhoz képest szokatlanul meleg miatt elszaporodtak a legyek és a szúnyogok, ezáltal a pókoknak túl sok táplálék állt rendelkezésükre, a meleg pedig tökéletes volt a szaporodáshoz. A pókháló bokrokat, kerítéseket és kisebb fákat is beterít mintegy ezer méter hosszan. A nem mindennapi látványról egy videó is megjelent:

A hálót készítő pókok az állaspókok nemzetségébe tartoznak. Ezekről az ízelt lábúakról ismert, hogy vizek közelében szövik hálójukat, néhány faj a vízen is képes szaladni – írja az MTI. A szakértők szerint ezek a pókok nem veszélyesek és nem is lesznek sokáig a térség lakói, mivel a hőmérséklet csökkenésével és az őszi esők megérkezésével elpusztulnak, hálójuk pedig lebomlik. Hasonló gigantikus pókháló terítette be egy hónappal ezelőtt a szintén görögországi Aitoliko tengerparti város egy partszakaszát is.