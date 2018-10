Csinos alpaka kancák érkeztek a Pécsi Állatkertbe

A Pécsi Állatkertben tavaly még egyetlen alpakát sem lehetett látni, most pedig már négyen is vannak a számukra kialakított kifutóban. Marci, a gesztenyebarna csődör az év elején költözött Pécsre a Szegedi Vadasparkból, majd hamarosan hozzá költözött csinos, zágrábi menyasszonya, a frufruval rendelkező Levendula is. Nemrég újabb két egyeddel bővült az alpakák csapata.

Két szép alpakakancát kapott ajándékba a Pécsi Állatkert a napokban - írják az állatkert híreiben. Nabaja, a fehér szőrű és Felicia, a fekete szőrű hölgy könnyen megkülönböztethető a két régi állattól, hiszen mind a ketten kifejlettek már, így jóval nagyobb méretűek a korábbi lakóknál. Szőrük nemrég lett lenyírva, eltérően a jelenleg hosszú szőrű régi alpakáktól. A kis csapat összeszoktatása sikeresen megtörtént, így a látogatók már mind a négy mini tevefélét láthatják a Dél-Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerben. Egyelőre Nabaja, a legnagyobb méretű állat, a csapat vezére vette át az uralmat Marci, a csődör felett is. Gondozóik remélik, hogy néhány év múlva, amikor Marci és Levendula eléri az ivarérettséget, megszülethetnek a Pécsi Állatkert első alpakacsikói is.

Az alpakacsikókra még várni kell ugyan, de lámabébiket már most is láthatnak a Pécsi Állatkertben. Mivel a két kis tarka jövevény mindössze 5 nap különbséggel látta meg a napvilágot, így a lámacsikók most együtt játszhatnak és cseperedhetnek.