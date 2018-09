800 kilogramm súlyú és 3 méter magas volt a világ legnagyobb madara

A világon valaha élt legnagyobb madárfajt azonosították brit zoológusok. Az elefántmadárfélék családjába tartozó állat, akár 800 kilogramm súlyú és három méter magas is lehetett. A Vorombe titan (malgas és görög nyelven nagy madár) nevet kapta.

A londoni Zoológiai Társaság kutatói a világ múzeumaiban őrzött több száz elefántmadárcsontot vizsgáltak és a kapott adatokat egy számítógépes algoritmusba táplálva állapították meg az állatok nagyságát.

Az elefántmadarak egykor Madagaszkár szigetén éltek, hatalmasra nőtt, röpképtelen madarak voltak.

A ZSL (Institute of Zoology) kutatói úgy vélik, hogy az elefántmadarak a madagaszkári megafauna legnagyobb állatai voltak, és kétségkívül a sziget evolúciós történetének egyik legfontosabb lényei. Ez azért van, mert ezek a nagytestű állatok óriási hatással voltak az ökoszisztémára. Madagaszkár még ma is megszenvedi ezen madarak kihalásának hatásait. A tudósok arra is kitértek, hogy a kihalt fajok sokoldalúságának pontos ismerete nélkül nem lehet teljesen megérteni egy olyan páratlan sziget, mint Madagaszkár evolúcióját és ökológiáját, ezért nem tudják pontosan rekonstruálni, hogy mi minden veszett ki az emberek érkezésével. Hozzátették, a biodiverzitás történelmének ismerete létfontosságú ahhoz, hogy meghatározzák azt, hogyan lehet megőrizni a ma veszélyeztetett fajokat.

A társaság tudósainak egy másik kutatása egy tízezer éves csontmaradványon talált vágásnyomok alapján megállapította, hogy az ősember irthatta ki a madagaszkári elefántmadarakat. Eddig úgy vélték, hogy az ember 2500-4000 évvel ezelőtt telepedett meg a szigeten, az új lelet azonban 6000 évvel korábbira teszi megjelenését.