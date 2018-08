Most megtudhatják, milyen munka folyik az elefántok kifutója mögött

2018. május 16-án két óriási kamion fordult be a Szegedi Vadaspark bejárata elé: ekkor érkezett meg a három ázsiai elefánt Németországból új otthonába. A Vadaspark dolgozóit kihívás elé állította a három fiatal bika érkezése, ugyanis roppant erősek, és magas intelligenciával rendelkeznek, ráadásul a hímek ideiglenes, párzási időszakban jelentkező agresszivitása miatt sem könnyű velük együtt dolgozni – derült ki a Szegedi Vadaspark legfrissebb közleményéből.

A három elefánt: Shah Rukh, Shanti és Taru minden nap látogatható a szegedi állatkertben, de talán önöknek is feltűnt, hogy időnként nincsenek a kifutójukban. A gondozóik most megosztották a nagyközönséggel, hogy mi zajlik ilyenkor a kulisszák mögött. Az elefántoknak naponta kétszer: reggel, a kiengedés előtt és délután 3 órakor egy tréningen kell részt venniük. Ilyenkor behívják őket külön-külön a boxaikba, és ott folyik a pozitív megerősítésen alapuló tanításuk.

Az oktató módszerről azt kell tudni, hogy az állatokat nem büntetik, csak jutalmazzák, hiszen így sokkal hatékonyabb eredményt érnek el. A gondozók kívülről irányítják az elefántot, amely parancsszóra kiadja a lábát, ormányát, megfordul, vagy éppen lefekszik. Erre azért van szükség, mert ha nem tanítanák meg az elefántokat engedelmeskedni, akkor a szállításuk nehezen lenne megoldható. Emellett folyamatosan kell ellenőrizni a lábuk és más testrészeik állapotát is, és szükség esetén kezelni is kell őket, és ezek a beavatkozások is könnyebben mennek egy engedelmes jószágnál. Az állatorvosi tréning tehát kiemelt fontosságú. Mint megtudtuk, akár még vért is lehet így venni a betanított, együttműködő elefántoktól. Mindemellett az állatok maguk is igénylik a velük való foglalkozást – írják a Vadaspark hivatalos weboldalán.