Helyes videó készült a pár hetes törpe selyemmajom-ikrekről

Két kölyök cseperedik a Pálmaházban látható törpe selyemmajmoknál a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelyet az egyik nőstény hozott világra június 28-án - közölték hivatalos oldalukon az állatkert dolgozói. Az ikrek megszületése igazi családi idillt eredményezett az apró emlősöknél - a kicsikről nemcsak az anyjuk, de az egész csapat odaadóan gondoskodik. A kis majmoknak igazán jól megy soruk, minden selyemmajom őket hurcolássza, és mindig akad valaki, aki játszik velük. A kicsinyek pehelysúlyúak, de a felnőtt selyemmajmok sem nehezebbek 10-15 dekánál.

A Pálmaház mókás lakóiról az egyik gondozójuk egy helyes videót is készített, amit az állatkert weboldalán és a közösségi oldalukon is megosztottak. Így – ha csak néhány másodpercre is – bárki bepillanthat a törpe selyemmajmok vidám családi életébe: