Zsiráfok, cápák és tigrisek szomszédságában éjszakázhat Nyíregyházán

Néhány hónapja írtunk arról, hogy Magyarországon első alkalommal nyílik olyan szálloda, amely földtörténeti utazásra invitálja vendégeit, és amely mindezt egy állatkerti területen teszi. A szálloda különlegessége ugyanis az, hogy a Nyíregyházi Állatpark területén található, így vendégeik zsiráfok, cápák, fehér tigrisek és a többi állatparki lakó szomszédságában ébredhetnek reggel. A Hotel Pangeának pedig már a bejáratánál is velociraptorok várják a látogatókat.

A hotel ma nyitotta meg kapuit a vendégei előtt 38 szobával, konferencia termekkel és kávézóval, miközben csodálatos panorámával várja a látogatóit. A vadonatúj szállodát elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik az állatok közelségét, ugyanis a szoba ára tartalmazza a korlátlan belépést is a SóstóZoo-ba - közöték a hotel hivatalos weboldalán, ahol a szobák áráról is tájékozódhatnak. Mi a standard szálláshely árát kerestük meg önöknek: egy standard szoba két fő részére 38 000 forintba kerül éjszakánként. Az árért cserében egy fürdővel kombinált franciaágyas szobát, svédasztalos büféreggelit, és ahogy azt már korábban is említettük: ingyenes állatparki belépést kapnak. A parkban pedig akár a néhány hetes, fehérkezű gibbonbébivel is találkozhatnak, aki minden bizonnyal néhány napig még anyja hasán csimpaszkodik majd.